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МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко - РИА Новости, 20.11.2023
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10:45 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/loyko-1910509354.html
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко - РИА Новости, 20.11.2023
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко
Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:45
2023-11-20T10:45
происшествия
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ. "Анна Лойко, 14.5.1999. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства. Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Анны Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA* несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко

МВД объявило в розыск редактора SOTA Лойко за публичное оправдание терроризма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ.
"Анна Лойко, 14.5.1999. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.
Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Анны Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA* несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияХизб ут-Тахрир аль-ИсламиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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