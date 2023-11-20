https://ria.ru/20231120/loyko-1910509354.html

МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко

МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко - РИА Новости, 20.11.2023

МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко

Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:45

2023-11-20T10:45

2023-11-20T10:45

происшествия

россия

хизб ут-тахрир аль-ислами

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ. "Анна Лойко, 14.5.1999. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства. Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Анны Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA* несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231003/lishenie-1900088093.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, министерство внутренних дел рф (мвд россии)