https://ria.ru/20231120/loyko-1910509354.html
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко - РИА Новости, 20.11.2023
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко
Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:45
2023-11-20T10:45
2023-11-20T10:45
происшествия
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ. "Анна Лойко, 14.5.1999. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства. Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Анны Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA* несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"**.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск редактора SOTA* Лойко
МВД объявило в розыск редактора SOTA Лойко за публичное оправдание терроризма
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Редактор издания SOTA* Анна Лойко объявлена в розыск по уголовному дело об оправдании терроризма, следует из базы МВД РФ.
"Анна Лойко, 14.5.1999. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.
Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Анны Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA* несколько лет назад опубликовала статью с оправданием "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
"**.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация
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