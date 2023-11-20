https://ria.ru/20231120/leopardy-1910476506.html

Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов

Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов - РИА Новости, 20.11.2023

Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов

Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье составили родословные для более чем 100 редких дальневосточных леопардов, это позволяет изучать изменения РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T04:00

2023-11-20T04:00

2023-11-20T04:00

аргентина

приморский край

китай

франциск (хорхе марио бергольо)

фгбу "земля леопарда"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1865989634_0:104:1080:712_1920x0_80_0_0_212b979b4211817321d53ed5b8a32f3c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье составили родословные для более чем 100 редких дальневосточных леопардов, это позволяет изучать изменения внутри популяции на протяжении поколений, сообщает нацпарк. "Научные сотрудники национального парка систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции. Смоделировать древо удалось более чем для 100 особей из почти 300 зарегистрированных с начала мониторинга на "Земле леопарда". Анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на десять отдельных линий, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов. Особая ценность данных в том, что они открывают новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений", - говорится в сообщении.Отмечается, что ученые теперь могут получить представление о расселении повзрослевших леопардов после отделения их от матери. Например, выяснилось, что котенок-девочка самки под номером Leo 101F повзрослев осталась на материнском участке. А котенок из другого ее выводка - по имени Мартин Фьерро, "подопечный" папы Римского, – ушел за 70 километров от матери, заняв новый участок, где леопардов не видели десятилетиями. "Создание детальной родословной важно, так как подробная информация о популяции – база для грамотного управления и ее сохранения", - приводятся слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой. Ранее папа Римский стал хранителем леопарда из национального парка и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. В нацпарке весной сообщали, что папа Римский Франциск подтвердил желание посетить "Землю леопарда". Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20231019/leopard-1903909435.html

аргентина

приморский край

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, приморский край, китай, франциск (хорхе марио бергольо), фгбу "земля леопарда"