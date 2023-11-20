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Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов - РИА Новости, 20.11.2023
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04:00 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/leopardy-1910476506.html
Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов
Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов - РИА Новости, 20.11.2023
Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов
Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье составили родословные для более чем 100 редких дальневосточных леопардов, это позволяет изучать изменения РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T04:00
2023-11-20T04:00
аргентина
приморский край
китай
франциск (хорхе марио бергольо)
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье составили родословные для более чем 100 редких дальневосточных леопардов, это позволяет изучать изменения внутри популяции на протяжении поколений, сообщает нацпарк. "Научные сотрудники национального парка систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции. Смоделировать древо удалось более чем для 100 особей из почти 300 зарегистрированных с начала мониторинга на "Земле леопарда". Анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на десять отдельных линий, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов. Особая ценность данных в том, что они открывают новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений", - говорится в сообщении.Отмечается, что ученые теперь могут получить представление о расселении повзрослевших леопардов после отделения их от матери. Например, выяснилось, что котенок-девочка самки под номером Leo 101F повзрослев осталась на материнском участке. А котенок из другого ее выводка - по имени Мартин Фьерро, "подопечный" папы Римского, – ушел за 70 километров от матери, заняв новый участок, где леопардов не видели десятилетиями. "Создание детальной родословной важно, так как подробная информация о популяции – база для грамотного управления и ее сохранения", - приводятся слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой. Ранее папа Римский стал хранителем леопарда из национального парка и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. В нацпарке весной сообщали, что папа Римский Франциск подтвердил желание посетить "Землю леопарда". Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20231019/leopard-1903909435.html
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приморский край
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аргентина, приморский край, китай, франциск (хорхе марио бергольо), фгбу "земля леопарда"
Аргентина, Приморский край, Китай, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ФГБУ "Земля леопарда"
Ученые составили родословные для более чем ста дальневосточных леопардов

Ученые составили родословные для более чем ста редких дальневосточных леопардов

© Фото : Томас ВиджаянЛеопард в нацпарке "Земля леопарда"
Леопард в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Томас Виджаян
Леопард в нацпарке "Земля леопарда". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье составили родословные для более чем 100 редких дальневосточных леопардов, это позволяет изучать изменения внутри популяции на протяжении поколений, сообщает нацпарк.
"Научные сотрудники национального парка систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции. Смоделировать древо удалось более чем для 100 особей из почти 300 зарегистрированных с начала мониторинга на "Земле леопарда". Анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на десять отдельных линий, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов. Особая ценность данных в том, что они открывают новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые теперь могут получить представление о расселении повзрослевших леопардов после отделения их от матери. Например, выяснилось, что котенок-девочка самки под номером Leo 101F повзрослев осталась на материнском участке. А котенок из другого ее выводка - по имени Мартин Фьерро, "подопечный" папы Римского, – ушел за 70 километров от матери, заняв новый участок, где леопардов не видели десятилетиями.
"Создание детальной родословной важно, так как подробная информация о популяции – база для грамотного управления и ее сохранения", - приводятся слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисии Марченковой.
Ранее папа Римский стал хранителем леопарда из национального парка и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. В нацпарке весной сообщали, что папа Римский Франциск подтвердил желание посетить "Землю леопарда".
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.
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