https://ria.ru/20231120/krysha-1910520738.html
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей - РИА Новости, 20.11.2023
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей
Жителя Беловского муниципального округа Кемеровской области в воскресенье убило сорванной крышей во время ураганного ветра, сообщает СУСК по региону в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:32
2023-11-20T11:32
2023-11-20T11:32
происшествия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Жителя Беловского муниципального округа Кемеровской области в воскресенье убило сорванной крышей во время ураганного ветра, сообщает СУСК по региону в понедельник. "В результате порыва ветра со здания в поселке городского типа Новый городок сорвало крышу, которая упала на находившегося вблизи него 66-летнего сторожа. <...> Смерть наступила на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в релизе. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую и иную документацию. В воскресенье из-за ураганного ветра во всем регионе был введен режим повышенной готовности. С учетом сторожа из Нового городка, погибли три человека, еще 18 пострадали.
https://ria.ru/20231119/veter-1910441649.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей
В Кемеровской области сторожа убило крышей, сорванной со здания во время урагана