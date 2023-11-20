https://ria.ru/20231120/krysha-1910520738.html

Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей

Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей - РИА Новости, 20.11.2023

Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей

Жителя Беловского муниципального округа Кемеровской области в воскресенье убило сорванной крышей во время ураганного ветра, сообщает СУСК по региону в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:32

2023-11-20T11:32

2023-11-20T11:32

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Жителя Беловского муниципального округа Кемеровской области в воскресенье убило сорванной крышей во время ураганного ветра, сообщает СУСК по региону в понедельник. "В результате порыва ветра со здания в поселке городского типа Новый городок сорвало крышу, которая упала на находившегося вблизи него 66-летнего сторожа. <...> Смерть наступила на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в релизе. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую и иную документацию. В воскресенье из-за ураганного ветра во всем регионе был введен режим повышенной готовности. С учетом сторожа из Нового городка, погибли три человека, еще 18 пострадали.

https://ria.ru/20231119/veter-1910441649.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область