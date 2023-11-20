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Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей - РИА Новости, 20.11.2023
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11:32 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/krysha-1910520738.html
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей - РИА Новости, 20.11.2023
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей
Жителя Беловского муниципального округа Кемеровской области в воскресенье убило сорванной крышей во время ураганного ветра, сообщает СУСК по региону в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:32
2023-11-20T11:32
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Жителя Беловского муниципального округа Кемеровской области в воскресенье убило сорванной крышей во время ураганного ветра, сообщает СУСК по региону в понедельник. "В результате порыва ветра со здания в поселке городского типа Новый городок сорвало крышу, которая упала на находившегося вблизи него 66-летнего сторожа. &lt;...&gt; Смерть наступила на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в релизе. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую и иную документацию. В воскресенье из-за ураганного ветра во всем регионе был введен режим повышенной готовности. С учетом сторожа из Нового городка, погибли три человека, еще 18 пострадали.
https://ria.ru/20231119/veter-1910441649.html
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Жителя Кузбасса убило сорванной во время урагана крышей

В Кемеровской области сторожа убило крышей, сорванной со здания во время урагана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 ноя – РИА Новости. Жителя Беловского муниципального округа Кемеровской области в воскресенье убило сорванной крышей во время ураганного ветра, сообщает СУСК по региону в понедельник.
"В результате порыва ветра со здания в поселке городского типа Новый городок сорвало крышу, которая упала на находившегося вблизи него 66-летнего сторожа. <...> Смерть наступила на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в релизе.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую и иную документацию.
В воскресенье из-за ураганного ветра во всем регионе был введен режим повышенной готовности. С учетом сторожа из Нового городка, погибли три человека, еще 18 пострадали.
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ПроисшествияКемеровская область
 
 
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