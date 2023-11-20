https://ria.ru/20231120/krym-1910494248.html

В Крыму сравнили русофобию с нацизмом

В Крыму сравнили русофобию с нацизмом - РИА Новости, 20.11.2023

В Крыму сравнили русофобию с нацизмом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нацизм и русофобию идеологическим безумием, к которому периодически скатывается Запад. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:16

2023-11-20T09:16

2023-11-20T09:16

европа

нюрнберг

владимир константинов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нацизм и русофобию идеологическим безумием, к которому периодически скатывается Запад. "Многое в практике нацизма трудно объяснить. Так и нынешняя западная русофобия тоже с трудом объяснима. Но при этом крайне характерно, что Европа, в целом Запад, периодически скатывается к таким идеологическим безумиям", - написал Константинов в своем Telegram- канале. По его словам, 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс, и история распорядилась таким образом, что его итоги до сих пор остаются противоречивыми, так как по факту осудили меньше 1% от всех преступников. "Уроки Нюрнберга для нас следующие. Нацизм как идеология, как страшная бубонная чума человечества, не был ликвидирован. Сегодня очевидно, что прививки от этой заразы европейская часть человечества не получила. Они не пережили такой трагедии, которая постигла советский народ, потерь и разрушений, которые выпали на нашу долю, и оказались очень коротки на память. Все очень быстро выветрилось, забылось. А после ухода из жизни поколения тех, кто стал свидетелями войны, страх перед этой идеологией стал у них исчезать", - подчеркнул Константинов. По его словам, сегодня в Европе колоссальный нигилизм в восприятии итогов Второй мировой войны и преступлений нацистов. "Из истории наглым образом выдираются факты, и новые поколения растут в незнании того, что на самом деле произошло и в каких масштабах", - подчеркнул глава парламента, добавив, что изучение итогов Нюрнберга позволяет лучше понять, почему европейское общество, которое всегда считало себя передовым в цивилизационном смысле слова, скатилось к такой жуткой человеконенавистнической идеологии.

https://ria.ru/20230202/putin-1849326160.html

https://ria.ru/20230314/natsizm-1857738611.html

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европа, нюрнберг, владимир константинов, общество