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В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском - РИА Новости, 20.11.2023
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09:56 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/krasnoyarsk-1910501102.html
В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском
В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском - РИА Новости, 20.11.2023
В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском
Конфликт школьников в Ачинске на западе Красноярского края, после которого 12-летний мальчик был найден мертвым, произошел из-за оскорблений в адрес матери... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:56
2023-11-20T09:56
происшествия
ачинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Конфликт школьников в Ачинске на западе Красноярского края, после которого 12-летний мальчик был найден мертвым, произошел из-за оскорблений в адрес матери одного из них, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее сообщалось, что в субботу в Ачинске было найдено тело 12-летнего мальчика. Сообщение об исчезновении ребенка поступило от жительницы Ачинска в пятницу. Следователи установили, что в четверг 12-летний мальчик не вернулся из школы. Ранее региональный главк СК сообщал, что в пятницу днем между подростками в доме одного из них произошел конфликт, после которого одноклассник нанес удар топором по затылку. Затем он вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду. "Погибший оскорбительно выразился в адрес матери подростка, совершившего убийство", - говорится в сообщении. Сейчас подросток находится в социальном учреждении.
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происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском

СК: конфликт подростков под Красноярском произошел из-за оскорблений матери

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Конфликт школьников в Ачинске на западе Красноярского края, после которого 12-летний мальчик был найден мертвым, произошел из-за оскорблений в адрес матери одного из них, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее сообщалось, что в субботу в Ачинске было найдено тело 12-летнего мальчика. Сообщение об исчезновении ребенка поступило от жительницы Ачинска в пятницу. Следователи установили, что в четверг 12-летний мальчик не вернулся из школы. Ранее региональный главк СК сообщал, что в пятницу днем между подростками в доме одного из них произошел конфликт, после которого одноклассник нанес удар топором по затылку. Затем он вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду.
«
"Погибший оскорбительно выразился в адрес матери подростка, совершившего убийство", - говорится в сообщении.
Сейчас подросток находится в социальном учреждении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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09:52
 
ПроисшествияАчинскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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