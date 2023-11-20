https://ria.ru/20231120/krasnoyarsk-1910501102.html

В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском

В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском - РИА Новости, 20.11.2023

В СК назвали причину смертельного конфликта подростков под Красноярском

Конфликт школьников в Ачинске на западе Красноярского края, после которого 12-летний мальчик был найден мертвым, произошел из-за оскорблений в адрес матери... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:56

2023-11-20T09:56

2023-11-20T09:56

происшествия

ачинск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Конфликт школьников в Ачинске на западе Красноярского края, после которого 12-летний мальчик был найден мертвым, произошел из-за оскорблений в адрес матери одного из них, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее сообщалось, что в субботу в Ачинске было найдено тело 12-летнего мальчика. Сообщение об исчезновении ребенка поступило от жительницы Ачинска в пятницу. Следователи установили, что в четверг 12-летний мальчик не вернулся из школы. Ранее региональный главк СК сообщал, что в пятницу днем между подростками в доме одного из них произошел конфликт, после которого одноклассник нанес удар топором по затылку. Затем он вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду. "Погибший оскорбительно выразился в адрес матери подростка, совершившего убийство", - говорится в сообщении. Сейчас подросток находится в социальном учреждении.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910500593.html

ачинск

красноярский край

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происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)