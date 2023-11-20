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В Белоруссии выявили около 60 случаев кори - РИА Новости, 20.11.2023
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13:25 20.11.2023 (обновлено: 13:26 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/kor-1910553282.html
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори - РИА Новости, 20.11.2023
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори
В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:25
2023-11-20T13:26
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. "Сейчас зарегистрировано всего 59 случаев. Регистрируются они во всех регионах, за исключением Брестской области", - приводит слова замминистра пресс-служба минздрава республики. По его словам, в трети случаев заболеваемость связана с выездом за пределы Белоруссии. Последние случаи говорят о том, что заболевают дети, родители которых отказались их вакцинировать в соответствии с национальным календарем прививок против кори, краснухи и эпидпаротита, отметил Тарасенко. В целом он охарактеризовал ситуацию с корью в республике как стабильную.
https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори

В Белоруссии выявлено около 60 случаев кори, большинство из них завозные

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВакцина коревая культуральная живая
Вакцина коревая культуральная живая - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Вакцина коревая культуральная живая. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
"Сейчас зарегистрировано всего 59 случаев. Регистрируются они во всех регионах, за исключением Брестской области", - приводит слова замминистра пресс-служба минздрава республики.
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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России
14 ноября, 18:09
По его словам, в трети случаев заболеваемость связана с выездом за пределы Белоруссии. Последние случаи говорят о том, что заболевают дети, родители которых отказались их вакцинировать в соответствии с национальным календарем прививок против кори, краснухи и эпидпаротита, отметил Тарасенко.
В целом он охарактеризовал ситуацию с корью в республике как стабильную.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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