https://ria.ru/20231120/kor-1910553282.html

В Белоруссии выявили около 60 случаев кори

В Белоруссии выявили около 60 случаев кори - РИА Новости, 20.11.2023

В Белоруссии выявили около 60 случаев кори

В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:25

2023-11-20T13:25

2023-11-20T13:26

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. "Сейчас зарегистрировано всего 59 случаев. Регистрируются они во всех регионах, за исключением Брестской области", - приводит слова замминистра пресс-служба минздрава республики. По его словам, в трети случаев заболеваемость связана с выездом за пределы Белоруссии. Последние случаи говорят о том, что заболевают дети, родители которых отказались их вакцинировать в соответствии с национальным календарем прививок против кори, краснухи и эпидпаротита, отметил Тарасенко. В целом он охарактеризовал ситуацию с корью в республике как стабильную.

https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html

https://ria.ru/20231120/kor-1910549047.html

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