https://ria.ru/20231120/kor-1910553282.html
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори - РИА Новости, 20.11.2023
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори
В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:25
2023-11-20T13:25
2023-11-20T13:26
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. "Сейчас зарегистрировано всего 59 случаев. Регистрируются они во всех регионах, за исключением Брестской области", - приводит слова замминистра пресс-служба минздрава республики. По его словам, в трети случаев заболеваемость связана с выездом за пределы Белоруссии. Последние случаи говорят о том, что заболевают дети, родители которых отказались их вакцинировать в соответствии с национальным календарем прививок против кори, краснухи и эпидпаротита, отметил Тарасенко. В целом он охарактеризовал ситуацию с корью в республике как стабильную.
https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html
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белоруссия, в мире
В Белоруссии выявили около 60 случаев кори
В Белоруссии выявлено около 60 случаев кори, большинство из них завозные
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссии зарегистрировано около 60 случаев кори, большинство из них завозные, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
"Сейчас зарегистрировано всего 59 случаев. Регистрируются они во всех регионах, за исключением Брестской области", - приводит слова замминистра пресс-служба минздрава республики.
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в России
По его словам, в трети случаев заболеваемость связана с выездом за пределы Белоруссии. Последние случаи говорят о том, что заболевают дети, родители которых отказались их вакцинировать в соответствии с национальным календарем прививок против кори, краснухи и эпидпаротита, отметил Тарасенко.
В целом он охарактеризовал ситуацию с корью в республике как стабильную.
Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500