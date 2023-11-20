https://ria.ru/20231120/kor-1910549047.html
Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500
Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500 - РИА Новости, 20.11.2023
Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500
Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500, сообщили в понедельник в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:06
2023-11-20T13:06
2023-11-20T13:09
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500, сообщили в понедельник в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний. "По состоянию на 20 ноября число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 500... 354 из заразившихся - это дети, 146 - взрослые", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсетях. Отмечается, что стационарное лечение проходит один пациент. В конце августа в центре заявляли о 408 выявленных случаях кори. Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.
https://ria.ru/20231116/kor-1909959616.html
https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html
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в мире, армения
Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500
Количество заразившихся корью в Армении достигло 500, в том числе 354 ребенка
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500, сообщили в понедельник в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний.
«
"По состоянию на 20 ноября число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 500... 354 из заразившихся - это дети, 146 - взрослые", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсетях.
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Отмечается, что стационарное лечение проходит один пациент.
В конце августа в центре заявляли о 408 выявленных случаях кори.
Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.
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