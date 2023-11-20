https://ria.ru/20231120/kor-1910549047.html

Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500

Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500 - РИА Новости, 20.11.2023

Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500

Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500, сообщили в понедельник в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:06

2023-11-20T13:06

2023-11-20T13:09

в мире

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg

ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев кори в Армении выросло до 500, сообщили в понедельник в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний. "По состоянию на 20 ноября число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 500... 354 из заразившихся - это дети, 146 - взрослые", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсетях. Отмечается, что стационарное лечение проходит один пациент. В конце августа в центре заявляли о 408 выявленных случаях кори. Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.

https://ria.ru/20231116/kor-1909959616.html

https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения