https://ria.ru/20231120/kontrol-1910565483.html

Словакия продлила контроль на границе с Венгрией

Словакия продлила контроль на границе с Венгрией - РИА Новости, 20.11.2023

Словакия продлила контроль на границе с Венгрией

Правительство Словакии одобрило предложение продлить контроль на границе с Венгрией до 23 декабря, следует из документов кабмина, рассмотренных на заседании в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:11

2023-11-20T14:11

2023-11-20T14:11

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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство Словакии одобрило предложение продлить контроль на границе с Венгрией до 23 декабря, следует из документов кабмина, рассмотренных на заседании в понедельник. В начале сентября Словакия приняла решение направить до 500 военных для помощи полиции в борьбе с нелегальной миграцией на границе с Венгрией, позже республика также ввела пограничный контроль на словацко-венгерской границе до 23 ноября. В нескольких городах Словакии была объявлена ЧС из-за скопления нелегалов. "С 24 ноября до 23 декабря возобновляется контроль на границе с Венгрией", - говорится в документе, одобренном словацким правительством. Польша, Чехия и Австрия ранее временно возобновили пограничный контроль на границах со Словакией из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов на так называемом "балканском маршруте", ведущем через балканские государства в страны Западной Европы. Ситуация с мигрантами ухудшилась в Словакии еще в начале сентября, жители приграничных населенных пунктов жаловались, что нелегалы, которые десятками попадают в страну из Венгрии, проникают в сады к местным жителям в поисках еды. Оппозиция призывала закрыть границу с Венгрией, но теперь уже бывший премьер-министр Словакии Людовит Одор настаивал, что это не поможет, потому что основной проблемой является ситуация на венгерско-сербской границе. Нелегалы попадают в Венгрию из Сербии и направляются транзитом через Словакию в другие страны Европы, в частности, в Германию и Австрию, где просят убежище. Большинство мигрантов являются гражданами Сирии, информировала ранее полиция Словакии. В 2022 году Чехия на три месяца уже вводила пограничный контроль на границе со Словакией в целях борьбы с растущей нелегальной миграцией. По данным чешского МВД, за это время было задержано почти 9,3 тысячи граждан третьих стран, пытавшихся нелегально проникнуть в Чехию и далее в страны Западной Европы. Число задержанных нелегальных мигрантов на территории Словакии в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло в 8 раз и составило более 11,2 тысячи человек, которые намеревались попасть в Западную Европу по тому же "балканскому маршруту". Власти Венгрии, начиная с лета 2022 года, также заявляли о возросшем потоке африканских и азиатских мигрантов на южных границах страны, прежде всего, со стороны Сербии. По официальным данным, в 2022 году было пресечено 263 тысячи попыток нелегального проникновения в страну по сравнению с 46 тысячами в 2020 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что мигранты становятся более агрессивными, применяют против венгерских пограничников оружие, а ответственность за ущерб от их преступлений несут Евросоюз и американский миллиардер Джордж Сорос, которые поощряют нелегальную миграцию. По его словам, контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя.

https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html

https://ria.ru/20230825/migratsiya-1892258852.html

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