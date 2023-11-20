https://ria.ru/20231120/konkurs-1910583556.html
Четыре рязанских школьника победили в конкурсе "Большая перемена"
Четыре рязанских школьника победили в конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 20.11.2023
Четыре рязанских школьника победили в конкурсе "Большая перемена"
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что четверо школьников из региона победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", он выразил... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:12
2023-11-20T15:12
2023-11-20T15:13
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что четверо школьников из региона победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", он выразил уверенность, что впереди ребят ждут интересные и полезные проекты. "В финале четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" участвовали полторы тысячи учеников. Четверо молодых рязанцев стали победителями проекта "Движения Первых", трое в качестве приза получат по миллиону рублей", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По его словам, в число победителей вошли школьники с разносторонними интересами: одни хотят заниматься проектной деятельностью или создают бизнес-стартапы, другие увлекаются графическим дизайном, фото- и видеоискусством, а также спортивными и медийными проектами. "Яркие и талантливые ребята, впереди у них итоговые экзамены и выбор профессии. И, конечно, много интересных и полезных проектов "Движения Первых", - отметил губернатор. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, 1328 учеников 9-11-х классов рязанских школ приняли участие в заочных этапах конкурса, в финал вышли 22 человека. Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, павел малков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Четыре рязанских школьника победили в конкурсе "Большая перемена"
Малков: четыре рязанских школьника победили в конкурсе "Большая перемена"
РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что четверо школьников из региона победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", он выразил уверенность, что впереди ребят ждут интересные и полезные проекты.
«
"В финале четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" участвовали полторы тысячи учеников. Четверо молодых рязанцев стали победителями проекта "Движения Первых", трое в качестве приза получат по миллиону рублей", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале
.
По его словам, в число победителей вошли школьники с разносторонними интересами: одни хотят заниматься проектной деятельностью или создают бизнес-стартапы, другие увлекаются графическим дизайном, фото- и видеоискусством, а также спортивными и медийными проектами.
"Яркие и талантливые ребята, впереди у них итоговые экзамены и выбор профессии. И, конечно, много интересных и полезных проектов "Движения Первых", - отметил губернатор.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, 1328 учеников 9-11-х классов рязанских школ приняли участие в заочных этапах конкурса, в финал вышли 22 человека.
Конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
. Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке министерства просвещения РФ
и министерства науки и высшего образования РФ.
Школьники Королева стали победителями конкурса "Большая перемена"