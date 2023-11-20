https://ria.ru/20231120/konflikt-1910570254.html
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 20.11.2023
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News поставил под сомнение скорое окончание конфликта РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:30
2023-11-20T14:30
2023-11-20T14:30
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News поставил под сомнение скорое окончание конфликта с Россией, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Завершится все не так быстро, как хотелось бы", — утверждает он.Зеленский также заявил, что многие воспринимают конфликт с Россией как кино и ожидают, что не будет никаких пауз, а будут только "ежедневные сюрпризы".Ранее Зеленский сообщал, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231120/tanki-1910532330.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, страна.ua, евросоюз, nbc
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Страна.ua, Евросоюз, NBC
Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро