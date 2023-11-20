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Приход к власти Трампа не изменит ситуацию на Украине, считает Азаров - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/konflikt-1910496933.html
Приход к власти Трампа не изменит ситуацию на Украине, считает Азаров
Приход к власти Трампа не изменит ситуацию на Украине, считает Азаров - РИА Новости, 20.11.2023
Приход к власти Трампа не изменит ситуацию на Украине, считает Азаров
США продолжат конфликт на Украине в случае прихода к власти Дональда Трампа по итогам выборов в 2024 году, и он продлится до тех пор, пока не будет "устранен"... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:31
2023-11-20T09:31
специальная военная операция на украине
николай азаров (политик)
украина
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. США продолжат конфликт на Украине в случае прихода к власти Дональда Трампа по итогам выборов в 2024 году, и он продлится до тех пор, пока не будет "устранен" действующий киевский режим, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Ранее экс-президент США Дональд Трамп предупреждал, что раздувание конфликта на Украине грозит Третьей мировой войной, и обещал восстановить мир в течение 24 часов в случае своего переизбрания. "Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.По мнению Азарова, для США важно, чтобы продолжал расходоваться человеческий ресурс, отвлекались средства от вопросов развития, инфраструктуры, что "американцам на руку". "И США будут стоять на этом до тех пор, пока действующий киевский режим не будет устранен", - подытожил экс-премьер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231103/tramp-1907156013.html
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николай азаров (политик), украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, Николай Азаров (политик), Украина, Дональд Трамп, США
Приход к власти Трампа не изменит ситуацию на Украине, считает Азаров

Азаров: конфликт на Украине не закончится в случае прихода Трампа к власти в США

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. США продолжат конфликт на Украине в случае прихода к власти Дональда Трампа по итогам выборов в 2024 году, и он продлится до тех пор, пока не будет "устранен" действующий киевский режим, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп предупреждал, что раздувание конфликта на Украине грозит Третьей мировой войной, и обещал восстановить мир в течение 24 часов в случае своего переизбрания.
"Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
По мнению Азарова, для США важно, чтобы продолжал расходоваться человеческий ресурс, отвлекались средства от вопросов развития, инфраструктуры, что "американцам на руку". "И США будут стоять на этом до тех пор, пока действующий киевский режим не будет устранен", - подытожил экс-премьер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
СМИ узнали об истинном отношении Трампа к Украине
3 ноября, 12:41
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколай Азаров (политик)УкраинаДональд ТрампСША
 
 
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