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На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора - РИА Новости, 20.11.2023
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09:32 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/kollektor-1910497235.html
На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора
На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора - РИА Новости, 20.11.2023
На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора, расположенного на юго-западе столицы,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:32
2023-11-20T09:32
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора, расположенного на юго-западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице ведется планомерная работа по поддержанию в нормативном состоянии подземных коллекторов, их своевременный ремонт позволяет продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Начали капитальный ремонт коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Теплый Стан и Ясенево", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения. "В рамках проекта восстановим водонепроницаемость и гидроизоляцию коллектора, герметизацию кабельных и трубных вводов, антикоррозийную защиту арматуры. Запланирована замена кабельных и технологических металлоконструкций, обновление систем безопасности", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
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москва, россия, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора

Бирюков: на юго-западе Москвы начали капитальный ремонт коллектора

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКоллектор реки Неглинная в Москве
Коллектор реки Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора, расположенного на юго-западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В столице ведется планомерная работа по поддержанию в нормативном состоянии подземных коллекторов, их своевременный ремонт позволяет продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Начали капитальный ремонт коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Теплый Стан и Ясенево", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения.
"В рамках проекта восстановим водонепроницаемость и гидроизоляцию коллектора, герметизацию кабельных и трубных вводов, антикоррозийную защиту арматуры. Запланирована замена кабельных и технологических металлоконструкций, обновление систем безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
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