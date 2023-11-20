https://ria.ru/20231120/kollektor-1910497235.html

На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора

На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора - РИА Новости, 20.11.2023

На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора, расположенного на юго-западе столицы,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:32

2023-11-20T09:32

2023-11-20T09:32

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москва

россия

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта коммуникационного коллектора, расположенного на юго-западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице ведется планомерная работа по поддержанию в нормативном состоянии подземных коллекторов, их своевременный ремонт позволяет продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Начали капитальный ремонт коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Теплый Стан и Ясенево", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения. "В рамках проекта восстановим водонепроницаемость и гидроизоляцию коллектора, герметизацию кабельных и трубных вводов, антикоррозийную защиту арматуры. Запланирована замена кабельных и технологических металлоконструкций, обновление систем безопасности", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.

https://ria.ru/20231118/moskva-1910247576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, петр бирюков, городское хозяйство москвы