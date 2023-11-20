https://ria.ru/20231120/kitay-1910518514.html

Отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Путин

Отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2023

Отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что отношения России и Китая... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:22

2023-11-20T11:22

2023-11-20T11:37

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая" отметил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в приветствии.

https://ria.ru/20231120/putin-1910521061.html

китай

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Варвара Скокшина

китай, россия, владимир путин, в мире