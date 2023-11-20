https://ria.ru/20231120/kherson-1910515904.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 20.11.2023

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам Херсоне, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава городской военной администрации... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:10

2023-11-20T11:10

2023-11-20T11:10

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским войскам Херсоне, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В центральной части (города – ред.) слышны взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231117/senator-1910199018.html

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Кирилл Волков

в мире, херсон, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр