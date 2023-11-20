Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области
Ганчев заявил о продвижении ВС России под Харьковом и больших потерях ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Армия Украины несет большие потери на харьковском участке фронта, российские военные закрепились в районе населенного пункта Синьковка и продолжают продвижение, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши ребята продолжают активно работать по врагу, уничтожают склады боеприпасов, предотвращают ротацию, потому что, с учетом больших потерь противника, постоянно они пытаются подтянуть резервы. Поэтому наши парни закрепились на определенных позициях, чаще и чаще звучит населенный пункт Синьковка, там ребята уже выбили позиции и могут вести оборону по всей линии фронта", - сказал Ганчев. По его словам, в населенных пунктах, подконтрольных Украине, продолжает "процветать мародерство".
Он надеется на продвижение ВС РФ к Купянску в начале 2024 года. "Мы надеемся на скорое продвижение. Я думаю, все-таки противник там выдохнется, исходя из того, что сейчас происходит - Зеленский недополучает многое из того, что он просит. Будем наблюдать за ситуацией. Я думаю, очень скоро она изменится", - пояснил Ганчев.