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Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/kharkov-1910554198.html
Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области
Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области - РИА Новости, 20.11.2023
Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области
Армия Украины несет большие потери на харьковском участке фронта, российские военные закрепились в районе населенного пункта Синьковка и продолжают продвижение, РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:30
2023-11-20T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Армия Украины несет большие потери на харьковском участке фронта, российские военные закрепились в районе населенного пункта Синьковка и продолжают продвижение, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Наши ребята продолжают активно работать по врагу, уничтожают склады боеприпасов, предотвращают ротацию, потому что, с учетом больших потерь противника, постоянно они пытаются подтянуть резервы. Поэтому наши парни закрепились на определенных позициях, чаще и чаще звучит населенный пункт Синьковка, там ребята уже выбили позиции и могут вести оборону по всей линии фронта", - сказал Ганчев. По его словам, в населенных пунктах, подконтрольных Украине, продолжает "процветать мародерство". Он надеется на продвижение ВС РФ к Купянску в начале 2024 года. "Мы надеемся на скорое продвижение. Я думаю, все-таки противник там выдохнется, исходя из того, что сейчас происходит - Зеленский недополучает многое из того, что он просит. Будем наблюдать за ситуацией. Я думаю, очень скоро она изменится", - пояснил Ганчев.
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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области

Ганчев заявил о продвижении ВС России под Харьковом и больших потерях ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Армия Украины несет большие потери на харьковском участке фронта, российские военные закрепились в районе населенного пункта Синьковка и продолжают продвижение, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши ребята продолжают активно работать по врагу, уничтожают склады боеприпасов, предотвращают ротацию, потому что, с учетом больших потерь противника, постоянно они пытаются подтянуть резервы. Поэтому наши парни закрепились на определенных позициях, чаще и чаще звучит населенный пункт Синьковка, там ребята уже выбили позиции и могут вести оборону по всей линии фронта", - сказал Ганчев. По его словам, в населенных пунктах, подконтрольных Украине, продолжает "процветать мародерство".
Он надеется на продвижение ВС РФ к Купянску в начале 2024 года. "Мы надеемся на скорое продвижение. Я думаю, все-таки противник там выдохнется, исходя из того, что сейчас происходит - Зеленский недополучает многое из того, что он просит. Будем наблюдать за ситуацией. Я думаю, очень скоро она изменится", - пояснил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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