https://ria.ru/20231120/kharkov-1910554198.html

Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области

Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области - РИА Новости, 20.11.2023

Ганчев заявил о продвижении российской армии в Харьковской области

Армия Украины несет большие потери на харьковском участке фронта, российские военные закрепились в районе населенного пункта Синьковка и продолжают продвижение, РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:30

2023-11-20T13:30

2023-11-20T13:30

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Армия Украины несет большие потери на харьковском участке фронта, российские военные закрепились в районе населенного пункта Синьковка и продолжают продвижение, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Наши ребята продолжают активно работать по врагу, уничтожают склады боеприпасов, предотвращают ротацию, потому что, с учетом больших потерь противника, постоянно они пытаются подтянуть резервы. Поэтому наши парни закрепились на определенных позициях, чаще и чаще звучит населенный пункт Синьковка, там ребята уже выбили позиции и могут вести оборону по всей линии фронта", - сказал Ганчев. По его словам, в населенных пунктах, подконтрольных Украине, продолжает "процветать мародерство". Он надеется на продвижение ВС РФ к Купянску в начале 2024 года. "Мы надеемся на скорое продвижение. Я думаю, все-таки противник там выдохнется, исходя из того, что сейчас происходит - Зеленский недополучает многое из того, что он просит. Будем наблюдать за ситуацией. Я думаю, очень скоро она изменится", - пояснил Ганчев.

https://ria.ru/20231111/vsu-1908901393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр