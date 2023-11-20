https://ria.ru/20231120/khabarovsk-1910527527.html

В Хабаровске начали подготовку экскурсоводов со знанием китайского языка

В Хабаровске начали подготовку экскурсоводов со знанием китайского языка - РИА Новости, 20.11.2023

В Хабаровске начали подготовку экскурсоводов со знанием китайского языка

Подготовку экскурсоводов со знанием китайского языка начинают в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:57

2023-11-20T11:57

2023-11-20T11:57

хабаровский край

хабаровск

китай

михаил дегтярев

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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ХАБАРОВСК, 20 ноя - РИА Новости. Подготовку экскурсоводов со знанием китайского языка начинают в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. В понедельник в правительстве региона состоялось заседание президиума под председательством главы края Михаила Дегтярева, на котором подвели итоги летнего туристического сезона на китайском направлении. Как напомнил руководитель региона, развитие туризма – ключевая задача флагманской инициативы "Край притяжения. Туризм в удовольствие" единой стратегии развития территории и нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "Важна компетентность гидов. Для этого на базе кафедры "Востоковедение" ТОГУ начинаем подготовку экскурсоводов со знанием китайского языка. Именно они уже в навигацию-2024 будут сопровождать тургруппы", - написал Дегтярев. Губернатор отметил, что туротрасль в крае переживает масштабную перезагрузку. И поэтому исходить следует из запросов и потребностей людей, в том числе приезжающих в регион гостей из Китайской Народной Республики (КНР). По данным Росстата, за девять месяцев этого года единый туристский поток составил 993 тысячи поездок. Хабаровский край на 28-м месте в России и на втором в ДФО, уточнил Дегтярев. Это существенный рост по сравнению с данными прошлого года – более чем в два раза. В 2022-м на такой же период было осуществлено 471 тысяча выездов. Очевидно, количество туристических поездок в край в 2023 году превысит 1 миллион, заявил губернатор. Спустя три "ковидных" года путешествия китайских туристов в Россию восстановились: с 1 августа по электронным визам, а в безвизовом режиме – с 21 сентября. "Сегодня важно стимулировать именно въездной туризм. Здесь нам нужно обратить внимание на то, чтобы гости из КНР обслуживались и приносили доход абсолютно прозрачному бизнесу, который платит налоги в бюджет Хабаровского края. Поэтому поручил профильному министерству пристально следить за нашими предпринимателями, которые работают с китайскими туристами. Пользу от этой деятельности должны ощущать все, кто работает в этой и смежных сферах", - указал губернатор. По его словам, хабаровские компании разработали авторские программы. Чтобы о них узнали гости из Поднебесной, нужно организовать для китайских туроператоров промо-туры и на месте показать возможности края: промысловый туризм, эко-туры, отметил глава региона. "Параллельно необходимо наращивать продвижение края на китайском рынке, в том числе в интернет-пространстве. Особенно в социальных сетях. Регион уже представлен на популярных площадках Поднебесной. И обязательно ждём коллег из Китайской Народной Республики на III туристический форум "Открой Дальний Восток!", - заключил Дегтярев.

https://ria.ru/20231115/predstavitelstvo-1909504216.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909738158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровск, китай, михаил дегтярев, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия