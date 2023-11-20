https://ria.ru/20231120/karter-1910474303.html
Чета Байден выразила соболезнования из-за смерти экс-первой леди США Картер
Чета Байден выразила соболезнования из-за смерти экс-первой леди США Картер - РИА Новости, 20.11.2023
Чета Байден выразила соболезнования из-за смерти экс-первой леди США Картер
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл выразили соболезнования в связи с кончиной бывшей первой леди страны Розалин Картер, назвав ее "великим... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T02:48
2023-11-20T02:48
2023-11-20T02:48
сша
в мире
джилл байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148612/98/1486129839_0:254:2012:1385_1920x0_80_0_0_1d1692ba2daa03cbb7be3ebe82a3853e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл выразили соболезнования в связи с кончиной бывшей первой леди страны Розалин Картер, назвав ее "великим американцем", чьи старания позволили улучшить жизнь людей по всему миру. "От имени нашей благодарной нации мы выражаем любовь президенту Картеру, всей семье Картер и бесчисленному числу людей в нашей стране и во всем мире, чья жизнь стала лучше, полнее и ярче благодаря жизни и наследию Розалин Картер. Да благословит Бог нашего дорогого друга. Да благословит Бог великого американца", - говорится в заявлении президентской четы, которое обнародовал Белый дом. Джо и Джилл Байден отметили, что их с супругой Джимми Картера связывали четыре десятилетия дружбы, в течение которых они "всегда ощущали надежду, теплоту и оптимизм Розалин". "Она навсегда останется в наших сердцах", - следует из заявления. Супруга 99-летнего Джимми Картера, возглавлявшего страну в период с 1977 по 1981 год, скончалась в воскресенье в своем доме на 97-м году жизни.
https://ria.ru/20231113/tramp-1909231755.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148612/98/1486129839_0:66:2012:1574_1920x0_80_0_0_e26b2bccfec6dcd25f67e7c7b2f1ae75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джилл байден
США, В мире, Джилл Байден
Чета Байден выразила соболезнования из-за смерти экс-первой леди США Картер
Джо и Джилл Байден выразили соболезнования из-за смерти экс-первой леди Картер
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл выразили соболезнования в связи с кончиной бывшей первой леди страны Розалин Картер, назвав ее "великим американцем", чьи старания позволили улучшить жизнь людей по всему миру.
«
"От имени нашей благодарной нации мы выражаем любовь президенту Картеру, всей семье Картер и бесчисленному числу людей в нашей стране и во всем мире, чья жизнь стала лучше, полнее и ярче благодаря жизни и наследию Розалин Картер. Да благословит Бог нашего дорогого друга. Да благословит Бог великого американца", - говорится в заявлении президентской четы, которое обнародовал Белый дом.
Джо и Джилл Байден отметили, что их с супругой Джимми Картера связывали четыре десятилетия дружбы, в течение которых они "всегда ощущали надежду, теплоту и оптимизм Розалин". "Она навсегда останется в наших сердцах", - следует из заявления.
Супруга 99-летнего Джимми Картера, возглавлявшего страну в период с 1977 по 1981 год, скончалась в воскресенье в своем доме на 97-м году жизни.
Умерла старшая сестра Дональда Трампа