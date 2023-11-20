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"ФосАгро" поможет в строительстве кафедрального собора в Мурманске - РИА Новости, 20.11.2023
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Мурманская область
 
15:13 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/kafedralnyy_sobor-1910583698.html
"ФосАгро" поможет в строительстве кафедрального собора в Мурманске
"ФосАгро" поможет в строительстве кафедрального собора в Мурманске - РИА Новости, 20.11.2023
"ФосАгро" поможет в строительстве кафедрального собора в Мурманске
Группа "ФосАгро" окажет поддержку строительству кафедрального собора в Мурманске; в понедельник состоялось первое установочное совещание, посвященное вопросам... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:13
2023-11-20T15:13
мурманская область
мурманская область
фосагро
инвестиции
строительство
храмы
мурманск
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группа "ФосАгро" окажет поддержку строительству кафедрального собора в Мурманске; в понедельник состоялось первое установочное совещание, посвященное вопросам возведения храма, сообщает пресс-служба компании. В его работе приняли участие епископ Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Никандр, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, члены областного правительства, руководители городской администрации, представители крупного бизнеса. Участников совещания приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Результатом встречи стало формирование рабочей группы по решению комплекса вопросов, связанных с проектированием и строительством. "Я прибыл сюда, как помощник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Его Святейшество придает особое значение этому проекту. Он отметил, что это будет не просто кафедральный собор, а главный духовный символ и духовный центр русской Арктики. Патриарх лично и финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви будут курировать все процессы – и проектирование, и строительство. Конечно, совместно с администрацией области, нашей епархией, митрополией. Я лично очень рад, что мы являемся участниками великого исторического события", - приводятся в сообщении слова епископа Никандра. В свою очередь, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии Митрофан отметил, что свой храм у Мурманска должен был появиться еще сто лет назад. И вот сегодня начало этому пути было положено. "Мы выполняем то, что когда-то инициировали великие люди нашей страны. Наконец будет реализовано решение, которое было принято 100 лет назад императором Николаем II, когда он закладывал этот город – Романов-на-Мурмане. И получил благословение Святейшего Синода в феврале 1917 года. А решение было таково: создать на крайнем Севере, за Полярным кругом, храм-памятник. Этот проект – продолжение истории государства Российского. &lt;…&gt;", - цитирует пресс-служба главу Мурманской митрополии. Губернатор региона Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область – это важный экономический, культурный и военный форпост страны. "Большая честь для православных северян, что Святейший Патриарх Кирилл благословил Мурманск на строительство Кафедрального собора и лично, вникая во все детали, выбрал облик собора. Его строительство сделает столицу Заполярья мощной духовной крепостью на важнейшем рубеже. Это особенно актуально сегодня, когда наши исторические, духовные, нравственные ценности, составляющие ДНК российского народа, находятся под постоянным давлением извне. Я искренне благодарен нашим партнерам – компании "ФосАгро" за то, что они первыми из крупных компаний региона поддержали строительство Кафедрального собора в столице Русской Арктики. И я верю в то, что число меценатов этого проекта будет только расти", - отметил Андрей Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Будущий собор станет не просто архитектурной доминантой и одним из символов города и региона в целом, но будет выполнен в лучших традициях русского зодчества и станет главным духовным центром Русской Арктики, на базе которого развернется активная молодежная, просветительская, социальная и миссионерская работа. "ФосАгро – это компания с православным духом. Именно поэтому мы сочли честью для себя поддержать строительства собора в Мурманске – не только словом, но и делом, силами и средствами. Надеюсь, что этот проект будет благодарно встречен мурманчанами, а собор станет настоящим украшением столицы Кольского Заполярья", - цитирует пресс-служба руководителя горнодобывающего подразделения компании Андрея Абрашитова.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мурманская область, фосагро, инвестиции, строительство, храмы, мурманск, русская православная церковь
Мурманская область, Мурманская область, ФосАгро, Инвестиции, Строительство, Храмы, Мурманск, Русская православная церковь

"ФосАгро" поможет в строительстве кафедрального собора в Мурманске

© Фото : Мурманская епархияУстановочное совещание, посвященное вопросам возведения кафедрального собора в Мурманске
Установочное совещание, посвященное вопросам возведения кафедрального собора в Мурманске - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Мурманская епархия
Установочное совещание, посвященное вопросам возведения кафедрального собора в Мурманске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группа "ФосАгро" окажет поддержку строительству кафедрального собора в Мурманске; в понедельник состоялось первое установочное совещание, посвященное вопросам возведения храма, сообщает пресс-служба компании.
В его работе приняли участие епископ Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Никандр, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, члены областного правительства, руководители городской администрации, представители крупного бизнеса. Участников совещания приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Результатом встречи стало формирование рабочей группы по решению комплекса вопросов, связанных с проектированием и строительством.
"Я прибыл сюда, как помощник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Его Святейшество придает особое значение этому проекту. Он отметил, что это будет не просто кафедральный собор, а главный духовный символ и духовный центр русской Арктики. Патриарх лично и финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви будут курировать все процессы – и проектирование, и строительство. Конечно, совместно с администрацией области, нашей епархией, митрополией. Я лично очень рад, что мы являемся участниками великого исторического события", - приводятся в сообщении слова епископа Никандра.
© Фото : Мурманская епархияПроект кафедрального собора в Мурманске
Проект кафедрального собора в Мурманске - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Мурманская епархия
Проект кафедрального собора в Мурманске
В свою очередь, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии Митрофан отметил, что свой храм у Мурманска должен был появиться еще сто лет назад. И вот сегодня начало этому пути было положено.
"Мы выполняем то, что когда-то инициировали великие люди нашей страны. Наконец будет реализовано решение, которое было принято 100 лет назад императором Николаем II, когда он закладывал этот город – Романов-на-Мурмане. И получил благословение Святейшего Синода в феврале 1917 года. А решение было таково: создать на крайнем Севере, за Полярным кругом, храм-памятник. Этот проект – продолжение истории государства Российского. <…>", - цитирует пресс-служба главу Мурманской митрополии.
Губернатор региона Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область – это важный экономический, культурный и военный форпост страны.
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"Большая честь для православных северян, что Святейший Патриарх Кирилл благословил Мурманск на строительство Кафедрального собора и лично, вникая во все детали, выбрал облик собора. Его строительство сделает столицу Заполярья мощной духовной крепостью на важнейшем рубеже. Это особенно актуально сегодня, когда наши исторические, духовные, нравственные ценности, составляющие ДНК российского народа, находятся под постоянным давлением извне. Я искренне благодарен нашим партнерам – компании "ФосАгро" за то, что они первыми из крупных компаний региона поддержали строительство Кафедрального собора в столице Русской Арктики. И я верю в то, что число меценатов этого проекта будет только расти", - отметил Андрей Чибис, слова которого приводятся в сообщении.
Будущий собор станет не просто архитектурной доминантой и одним из символов города и региона в целом, но будет выполнен в лучших традициях русского зодчества и станет главным духовным центром Русской Арктики, на базе которого развернется активная молодежная, просветительская, социальная и миссионерская работа.
"ФосАгро – это компания с православным духом. Именно поэтому мы сочли честью для себя поддержать строительства собора в Мурманске – не только словом, но и делом, силами и средствами. Надеюсь, что этот проект будет благодарно встречен мурманчанами, а собор станет настоящим украшением столицы Кольского Заполярья", - цитирует пресс-служба руководителя горнодобывающего подразделения компании Андрея Абрашитова.
 
Мурманская областьМурманская областьФосАгроИнвестицииСтроительствоХрамыМурманскРусская православная церковь
 
 
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