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Филимонов объявил о кадровых перестановках в правительстве Вологодчины - РИА Новости, 20.11.2023
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Вологодская область
 
15:24 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/kadrovye_perestanovki-1910586095.html
Филимонов объявил о кадровых перестановках в правительстве Вологодчины
Филимонов объявил о кадровых перестановках в правительстве Вологодчины - РИА Новости, 20.11.2023
Филимонов объявил о кадровых перестановках в правительстве Вологодчины
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках в правительстве области и руководстве... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:24
2023-11-20T15:24
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
кадры
правительство вологодской области
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ВОЛОГДА, 20 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках в правительстве области и руководстве региональных органов власти. По его словам, используя лучшие управленческие практики прошлого руководства, принято решение назначить председателя правительства региона. Им стал бывший заместитель председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов. Он будет курировать вопросы экономического развития, ЖКХ, благоустройства, топливно-энергетический комплекс, задачи, связанные со специальной военной операцией, а также нацпроекты и связанные с ними сферы – строительство и дорожное хозяйство. "Это опытный специалист в сфере энергетики, прошел школу и в крупных сбытовых компаниях, и на государственной службе в Самарской области", – сказал Филимонов. Первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора назначен бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Юрий Умеренко. Он будет курировать правовой блок, вопросы имущественных отношений, сельского хозяйства и внешних связей. Вопросами экологии и природопользования, лесного хозяйства и охотничьих ресурсов займется бывший мэр подмосковного Волоколамска, назначенный заместителем губернатора Вологодской области Михаил Сылка. Посты заместителей губернатора сохранили Антон Стрижов, Татьяна Голыгина, Сергей Сорокин и Эдуард Зайнак. Александр Ершов, руководивший департаментом соцзащиты, повышен в должности до заместителя губернатора. Он будет курировать социальный блок. "Под моим личным руководством будут блок финансов и внутренней политики, вопросы цифрового развития, культуры, физической культуры и спорта, а также профилактики коррупционных правонарушений. Численный состав правительства Вологодской области остается без изменений", – сказал Филимонов. Кроме того, новые руководители назначены в департаменты образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба. Департамент образования возглавила ректор Череповецкого государственного университета Екатерина Целикова, департамент физкультуры и спорта - Александр Мартюков, который был директором Центра спортивной подготовки региона. Новый руководитель департамента здравоохранения "проходит процедуру согласования", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231115/pravitelstvo_vologodchiny-1909593839.html
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вологодская область, георгий филимонов, кадры, правительство вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, Кадры, Правительство Вологодской области

Филимонов объявил о кадровых перестановках в правительстве Вологодчины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 20 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках в правительстве области и руководстве региональных органов власти.
По его словам, используя лучшие управленческие практики прошлого руководства, принято решение назначить председателя правительства региона. Им стал бывший заместитель председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов. Он будет курировать вопросы экономического развития, ЖКХ, благоустройства, топливно-энергетический комплекс, задачи, связанные со специальной военной операцией, а также нацпроекты и связанные с ними сферы – строительство и дорожное хозяйство.
"Это опытный специалист в сфере энергетики, прошел школу и в крупных сбытовых компаниях, и на государственной службе в Самарской области", – сказал Филимонов.
Первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора назначен бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Юрий Умеренко. Он будет курировать правовой блок, вопросы имущественных отношений, сельского хозяйства и внешних связей. Вопросами экологии и природопользования, лесного хозяйства и охотничьих ресурсов займется бывший мэр подмосковного Волоколамска, назначенный заместителем губернатора Вологодской области Михаил Сылка.
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Посты заместителей губернатора сохранили Антон Стрижов, Татьяна Голыгина, Сергей Сорокин и Эдуард Зайнак. Александр Ершов, руководивший департаментом соцзащиты, повышен в должности до заместителя губернатора. Он будет курировать социальный блок.
"Под моим личным руководством будут блок финансов и внутренней политики, вопросы цифрового развития, культуры, физической культуры и спорта, а также профилактики коррупционных правонарушений. Численный состав правительства Вологодской области остается без изменений", – сказал Филимонов.
Кроме того, новые руководители назначены в департаменты образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба. Департамент образования возглавила ректор Череповецкого государственного университета Екатерина Целикова, департамент физкультуры и спорта - Александр Мартюков, который был директором Центра спортивной подготовки региона. Новый руководитель департамента здравоохранения "проходит процедуру согласования", отметили в пресс-службе.
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновКадрыПравительство Вологодской области
 
 
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