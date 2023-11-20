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"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ
"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:16
2023-11-20T05:16
2023-11-20T05:16
специальная военная операция на украине
красный лиман
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - сообщили журналистам в министерстве. Также в ведомстве отметили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
https://ria.ru/20231120/vertolety-1910475445.html
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красный лиман, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Центральный военный округ
"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ
Вертолеты Ка-52 ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ