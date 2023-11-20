https://ria.ru/20231120/ka-52-1910479000.html

"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ

"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023

"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T05:16

2023-11-20T05:16

2023-11-20T05:16

специальная военная операция на украине

красный лиман

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - сообщили журналистам в министерстве. Также в ведомстве отметили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

https://ria.ru/20231120/vertolety-1910475445.html

красный лиман

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красный лиман, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", центральный военный округ