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"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ka-52-1910479000.html
"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ
"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T05:16
2023-11-20T05:16
специальная военная операция на украине
красный лиман
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. "Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - сообщили журналистам в министерстве. Также в ведомстве отметили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
https://ria.ru/20231120/vertolety-1910475445.html
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красный лиман, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Центральный военный округ
"Аллигаторы" уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ

Вертолеты Ка-52 ЦВО уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" группировки Центрального военного округа уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки "Центр", - сообщили журналистам в министерстве.
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Также в ведомстве отметили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования - технике полета, свойственной вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Центральный военный округ
 
 
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