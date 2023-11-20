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СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников
СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников - РИА Новости, 20.11.2023
СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников
Следователи начали проверку информации об избиении старшеклассниками учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T03:31
2023-11-20T03:31
2023-11-20T05:42
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении старшеклассниками учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК."В социальных сетях появились данные о том, что в поселке Могойтуй учащиеся старших классов избивают младших школьников, оскорбляют их по национальному признаку. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Следователи опросят всех участников инцидента, их родителей, руководство и преподавателей школы.В пресс-службе УМВД России по Забайкалью уточнили, что поздно вечером 19 ноября в полицию поступило заявление от жительницы поселка Могойтуй. Она сообщила, что несовершеннолетние совершили противоправный поступок в отношении ее сына 2011 года рождения и его друга, при этом снимали происходящее на видео."Сотрудники полиции установили одного из подростков, опросили его. Мероприятия по установлению всех участников инцидента продолжаются. Проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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забайкальский край, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Забайкальский край, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников
СК в Забайкалье начал проверяет сообщения об избиении старшеклассниками младших
ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости.
Следователи начали проверку информации об избиении старшеклассниками учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили
в пресс-службе регионального СУСК.
«
"В социальных сетях появились данные о том, что в поселке Могойтуй учащиеся старших классов избивают младших школьников, оскорбляют их по национальному признаку. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Следователи опросят всех участников инцидента, их родителей, руководство и преподавателей школы.
В пресс-службе УМВД России по Забайкалью уточнили, что поздно вечером 19 ноября в полицию поступило заявление от жительницы поселка Могойтуй. Она сообщила, что несовершеннолетние совершили противоправный поступок в отношении ее сына 2011 года рождения и его друга, при этом снимали происходящее на видео.
"Сотрудники полиции установили одного из подростков, опросили его. Мероприятия по установлению всех участников инцидента продолжаются. Проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
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