https://ria.ru/20231120/izbienie-1910475877.html

СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников

СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников - РИА Новости, 20.11.2023

СК в Забайкалье начал проверку из-за сообщений об избиении младшеклассников

Следователи начали проверку информации об избиении старшеклассниками учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T03:31

2023-11-20T03:31

2023-11-20T05:42

забайкальский край

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении старшеклассниками учеников младших классов школы поселка Могойтуй Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСК."В социальных сетях появились данные о том, что в поселке Могойтуй учащиеся старших классов избивают младших школьников, оскорбляют их по национальному признаку. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Следователи опросят всех участников инцидента, их родителей, руководство и преподавателей школы.В пресс-службе УМВД России по Забайкалью уточнили, что поздно вечером 19 ноября в полицию поступило заявление от жительницы поселка Могойтуй. Она сообщила, что несовершеннолетние совершили противоправный поступок в отношении ее сына 2011 года рождения и его друга, при этом снимали происходящее на видео."Сотрудники полиции установили одного из подростков, опросили его. Мероприятия по установлению всех участников инцидента продолжаются. Проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html

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забайкальский край, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)