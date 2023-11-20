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Госкомвоенпром испытал опытные образцы белорусского БТР - РИА Новости, 20.11.2023
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15:37 20.11.2023 (обновлено: 15:41 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ispytaniya-1910591192.html
Госкомвоенпром испытал опытные образцы белорусского БТР
Госкомвоенпром испытал опытные образцы белорусского БТР - РИА Новости, 20.11.2023
Госкомвоенпром испытал опытные образцы белорусского БТР
На одном из полигонов республики в дневных и ночных условиях проходят стрельбовые испытания опытных образцов бронетранспортеров собственной разработки, сообщил... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:37
2023-11-20T15:41
белоруссия
минск
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. На одном из полигонов республики в дневных и ночных условиях проходят стрельбовые испытания опытных образцов бронетранспортеров собственной разработки, сообщил Госкомвоенпром Белоруссии в Telegram-канале."Госкомвоенпром продолжает предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ "БТР-V2", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что специалистами ОАО "МЗКТ", ОАО "Пеленг" и ОАО "КБ "Дисплей" на одном из общевойсковых полигонов сухопутных войск вооруженных сил проводятся стрельбовые испытания БТР в дневных и ночных условиях. Бронетранспортер МЗКТ‑690003 — БТР-V2, разработанный на Минском заводе колесных тягачей, впервые был представлен на международной выставке вооружения в Минске в 2021 году. Бронетранспортер предназначен для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты экипажа и десанта от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами, уничтожения противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей. Заявляемая производителем максимальная скорость – 110 км/ч, максимальна скорость на плаву – 10 км/ч, максимальный преодолеваемый подъем – 30 градусов, запас хода – 900 км. БТР имеет баллистическую защиту Бр5 в лобовой проекции с установленной навесной броней, противоминную защиту 2а/2b SNANAG 4569. В состав вооружения входят автоматическая пушка 30 мм, пулемет, спаренный с пушкой 7,62 мм, ПТУР "Конкурс" и дымовые гранаты.
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белоруссия, минск, в мире
Белоруссия, Минск, В мире
Госкомвоенпром испытал опытные образцы белорусского БТР

Госкомвоенпром Белоруссии сообщил о проведении стрельбовых испытаний БТР-V2

© Фото : ГоскомвоенпромБТР-V2
БТР-V2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Госкомвоенпром
БТР-V2
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. На одном из полигонов республики в дневных и ночных условиях проходят стрельбовые испытания опытных образцов бронетранспортеров собственной разработки, сообщил Госкомвоенпром Белоруссии в Telegram-канале.
"Госкомвоенпром продолжает предварительные испытания опытных образцов бронетранспортеров, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ "БТР-V2", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : ГоскомвоенпромБТР-V2
БТР-V2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Госкомвоенпром
БТР-V2
Отмечается, что специалистами ОАО "МЗКТ", ОАО "Пеленг" и ОАО "КБ "Дисплей" на одном из общевойсковых полигонов сухопутных войск вооруженных сил проводятся стрельбовые испытания БТР в дневных и ночных условиях.
Бронетранспортер МЗКТ‑690003 — БТР-V2, разработанный на Минском заводе колесных тягачей, впервые был представлен на международной выставке вооружения в Минске в 2021 году. Бронетранспортер предназначен для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты экипажа и десанта от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами, уничтожения противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей.
Заявляемая производителем максимальная скорость – 110 км/ч, максимальна скорость на плаву – 10 км/ч, максимальный преодолеваемый подъем – 30 градусов, запас хода – 900 км. БТР имеет баллистическую защиту Бр5 в лобовой проекции с установленной навесной броней, противоминную защиту 2а/2b SNANAG 4569. В состав вооружения входят автоматическая пушка 30 мм, пулемет, спаренный с пушкой 7,62 мм, ПТУР "Конкурс" и дымовые гранаты.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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3 октября, 11:40
 
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