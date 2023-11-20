https://ria.ru/20231120/isk-1910678365.html

Иран подаст в МУС иск против Израиля

Иран подаст в МУС иск против Израиля - РИА Новости, 20.11.2023

Иран подаст в МУС иск против Израиля

Иран планирует подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, об этом заявил официальный представитель... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T21:06

2023-11-20T21:06

2023-11-20T21:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Иран планирует подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Насер Канаани. "С точки зрения множества юристов и международных экспертов, израильский режим совершил военные преступления... (в том числе - ред.) ряд военных преступлений в Газе. Существует достаточно доказательств. В рамках своего предложения Организации исламского сотрудничества... Иран призвал назначить комитет по составлению этих документов для представления в международные суды, в том числе в этот (Международный уголовный - ред.) суд, и мы надеемся, что Международный уголовный суд в рамках присущей ему миссии докажет, что он действует беспристрастно и справедливо и примет меры для осуществления суда над военными преступниками", - приводит слова Канаани агентство Fars. Официальный представитель МИД Ирана уточнил, что глава внешнеполитического ведомства страны Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе недавней поездки в Женеву затронул этот вопрос на встрече с представителями ООН, а также подчеркнул, что Иран будет тщательно отслеживать данный вопрос. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/razryv-1910449974.html

https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, россия, хосейн амир абдоллахиан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, международный уголовный суд