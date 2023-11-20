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В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России - РИА Новости, 20.11.2023
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Шоубиз
 
17:56 20.11.2023 (обновлено: 18:04 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ischeeva-1910628745.html
В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России
В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России - РИА Новости, 20.11.2023
В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России
Телеведущая Елена Ищеева стала гостьей недавнего выпуска шоу "Эмпатии Манучи", опубликованного на YouTube, где рассказала, как ее сына Даниила чуть не избили в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:56
2023-11-20T18:04
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Телеведущая Елена Ищеева стала гостьей недавнего выпуска шоу "Эмпатии Манучи", опубликованного на YouTube, где рассказала, как ее сына Даниила чуть не избили в Праге.По словам журналистки, все произошло 9-го мая. &quot;Он попытался пройти по городу с российским флагом отмечая День победы. На Вацлавке его чуть не избили. Из-за того, что он с русским флагом в День победы. Он потом мне прозвонил и сказал: &quot;Мам, нам здесь больше делать нечего&quot;, — вспомнила Ищеева.Экс-ведущая ток-шоу "Принцип домино" добавила, что после этого происшествия сын бросил учебу в Праге, вернулся в Россию и поступил в российский вуз. А его семья вскоре избавилась от недвижимость в Чехии и перестала посещать эту страну. &quot;Чехию я для себя закрыла, когда они удавочкой свалили памятник маршалу Коневу на Праге-6 под 9 мая. И в этот момент я сказала: &quot;стоп, машина, эта страна меня больше не интересует&quot;. Это плевок нам в душу такого уровня, что даже моя вилла в шикарной локации [меня не удержала — ред.]... Я сказала — моей ноги здесь больше не будет!&quot; — заявила ведущая. Журналистка сдержала слово и действительно больше не появилась в Праге. Сейчас Ищеева живет в России, где занимается бизнесом по переработке стеклобоя.
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прага, россия, чехия, знаменитости, день победы, новости шоу-бизнеса, youtube
Шоубиз, Прага, Россия, Чехия, Знаменитости, День Победы, Новости шоу-бизнеса, YouTube
В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России

Сына журналистки Елены Ищеевой чуть не избили в Праге за флаг России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТеле- и радиоведущая, журналистка Елена Ищеева и ее сын Данила Ильин-Адаев
Теле- и радиоведущая, журналистка Елена Ищеева и ее сын Данила Ильин-Адаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Телеведущая Елена Ищеева стала гостьей недавнего выпуска шоу "Эмпатии Манучи", опубликованного на YouTube, где рассказала, как ее сына Даниила чуть не избили в Праге.
По словам журналистки, все произошло 9-го мая.
«

"Он попытался пройти по городу с российским флагом отмечая День победы. На Вацлавке его чуть не избили. Из-за того, что он с русским флагом в День победы. Он потом мне прозвонил и сказал: "Мам, нам здесь больше делать нечего", — вспомнила Ищеева.

Экс-ведущая ток-шоу "Принцип домино" добавила, что после этого происшествия сын бросил учебу в Праге, вернулся в Россию и поступил в российский вуз. А его семья вскоре избавилась от недвижимость в Чехии и перестала посещать эту страну.
«

"Чехию я для себя закрыла, когда они удавочкой свалили памятник маршалу Коневу на Праге-6 под 9 мая. И в этот момент я сказала: "стоп, машина, эта страна меня больше не интересует". Это плевок нам в душу такого уровня, что даже моя вилла в шикарной локации [меня не удержала — ред.]... Я сказала — моей ноги здесь больше не будет!" — заявила ведущая.

Журналистка сдержала слово и действительно больше не появилась в Праге. Сейчас Ищеева живет в России, где занимается бизнесом по переработке стеклобоя.
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