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В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России

В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России - РИА Новости, 20.11.2023

В Праге хотели избить сына ведущей Елены Ищеевой за флаг России

Телеведущая Елена Ищеева стала гостьей недавнего выпуска шоу "Эмпатии Манучи", опубликованного на YouTube, где рассказала, как ее сына Даниила чуть не избили в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:56

2023-11-20T17:56

2023-11-20T18:04

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Телеведущая Елена Ищеева стала гостьей недавнего выпуска шоу "Эмпатии Манучи", опубликованного на YouTube, где рассказала, как ее сына Даниила чуть не избили в Праге.По словам журналистки, все произошло 9-го мая. "Он попытался пройти по городу с российским флагом отмечая День победы. На Вацлавке его чуть не избили. Из-за того, что он с русским флагом в День победы. Он потом мне прозвонил и сказал: "Мам, нам здесь больше делать нечего", — вспомнила Ищеева.Экс-ведущая ток-шоу "Принцип домино" добавила, что после этого происшествия сын бросил учебу в Праге, вернулся в Россию и поступил в российский вуз. А его семья вскоре избавилась от недвижимость в Чехии и перестала посещать эту страну. "Чехию я для себя закрыла, когда они удавочкой свалили памятник маршалу Коневу на Праге-6 под 9 мая. И в этот момент я сказала: "стоп, машина, эта страна меня больше не интересует". Это плевок нам в душу такого уровня, что даже моя вилла в шикарной локации [меня не удержала — ред.]... Я сказала — моей ноги здесь больше не будет!" — заявила ведущая. Журналистка сдержала слово и действительно больше не появилась в Праге. Сейчас Ищеева живет в России, где занимается бизнесом по переработке стеклобоя.

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756283262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

прага, россия, чехия, знаменитости, день победы, новости шоу-бизнеса, youtube