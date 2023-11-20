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В СНБО увидели падение интереса к Украине из-за событий на ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/interes-1910677379.html
В СНБО увидели падение интереса к Украине из-за событий на ближнем Востоке
В СНБО увидели падение интереса к Украине из-за событий на ближнем Востоке - РИА Новости, 20.11.2023
В СНБО увидели падение интереса к Украине из-за событий на ближнем Востоке
Интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта, переживает секретарь совета... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:59
2023-11-20T20:59
специальная военная операция на украине
украина
сша
ближний восток
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта, переживает секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. "События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами", - приводит сайт СНБО слова Данилова с выступления на форуме неправительственной организации Halifax International Security Forum (штаб-квартира в США). Он признал, что "на Западе будет ощущаться усталость от войны" и призвал к консолидации по дальнейшей поддержке Украины. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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украина, сша, ближний восток, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Ближний Восток, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В СНБО увидели падение интереса к Украине из-за событий на ближнем Востоке

Секретарь СНБО: интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Интерес к Украине будет падать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта, переживает секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«
"События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами", - приводит сайт СНБО слова Данилова с выступления на форуме неправительственной организации Halifax International Security Forum (штаб-квартира в США).
Он признал, что "на Западе будет ощущаться усталость от войны" и призвал к консолидации по дальнейшей поддержке Украины.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Запад указывает Киеву на необходимость диалога с Москвой, признали в СНБО
Вчера, 20:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАБлижний ВостокАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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