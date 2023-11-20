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Первых обладателей инновационных сертификатов определили в Оренбуржье - РИА Новости, 20.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
14:41 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/innovatsii-1910571252.html
Первых обладателей инновационных сертификатов определили в Оренбуржье
Первых обладателей инновационных сертификатов определили в Оренбуржье - РИА Новости, 20.11.2023
Первых обладателей инновационных сертификатов определили в Оренбуржье
Первые региональные инновационные сертификаты выданы компании с проектом создания системы сбора и обработки онлайн-данных и фирме-разработчику системы контроля... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:41
2023-11-20T14:41
оренбургская область
оренбургская область
технологии
господдержка
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первые региональные инновационные сертификаты выданы компании с проектом создания системы сбора и обработки онлайн-данных и фирме-разработчику системы контроля и управления элементами питания аккумуляторной батареи на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Также поддержку получили оренбургские инноваторы, работающие над прототипом роторного детонационного двигателя внутреннего сгорания, созданием автоматизированной системы проектирования интернет-магазинов, онлайн-системы управления проектами с возможностью прогнозирования сроков на основе методов машинного обучения, а также программно-аппаратного комплекса для диспетчеризации систем реального времени, говорится в сообщении. Инновационный сертификат позволит авторам развивать свои идеи совместно с ведущими вузами, научно-исследовательскими институтами и технологическими предприятиями Оренбуржья. Поддержка будет направлена на научно-исследовательское консультирование и руководство, инжиниринговые услуги, прототипирование и создание опытных образцов, патентное сопровождение, внедренческую деятельность. Размер господдержки составляет 200 тысяч рублей для физических лиц и 500 тысяч рублей – для организаций. "Для достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в Оренбургской области создаются условия для наращивания инновационной активности бизнеса и науки. В регионе разрабатывается программа научно-технологического развития с привлечением промышленных предприятий и экспертов ведущих вузов. Оренбургские предприятия усиливают научно-исследовательское направление, а технологические предприниматели уже выходят на рынок со своими предложениями", – отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что новый механизм поддержки технологических проектов и инновационного предпринимательства запущен в регионе летом 2023 года. Оператором механизма "Инновационный сертификат" выступает "Фонд инвестиций и инноваций Оренбургской области".
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РИА Новости
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оренбургская область, технологии, господдержка
Оренбургская область, Оренбургская область, Технологии, Господдержка

Первых обладателей инновационных сертификатов определили в Оренбуржье

© iStock.com / gorodenkoffСотрудники работают над системой сбора и обработки информации
Сотрудники работают над системой сбора и обработки информации - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Сотрудники работают над системой сбора и обработки информации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первые региональные инновационные сертификаты выданы компании с проектом создания системы сбора и обработки онлайн-данных и фирме-разработчику системы контроля и управления элементами питания аккумуляторной батареи на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Также поддержку получили оренбургские инноваторы, работающие над прототипом роторного детонационного двигателя внутреннего сгорания, созданием автоматизированной системы проектирования интернет-магазинов, онлайн-системы управления проектами с возможностью прогнозирования сроков на основе методов машинного обучения, а также программно-аппаратного комплекса для диспетчеризации систем реального времени, говорится в сообщении.
Инновационный сертификат позволит авторам развивать свои идеи совместно с ведущими вузами, научно-исследовательскими институтами и технологическими предприятиями Оренбуржья. Поддержка будет направлена на научно-исследовательское консультирование и руководство, инжиниринговые услуги, прототипирование и создание опытных образцов, патентное сопровождение, внедренческую деятельность. Размер господдержки составляет 200 тысяч рублей для физических лиц и 500 тысяч рублей – для организаций.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Программу научно-технологического развития разрабатывают в Оренбуржье
18 октября, 10:48
"Для достижения национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в Оренбургской области создаются условия для наращивания инновационной активности бизнеса и науки. В регионе разрабатывается программа научно-технологического развития с привлечением промышленных предприятий и экспертов ведущих вузов. Оренбургские предприятия усиливают научно-исследовательское направление, а технологические предприниматели уже выходят на рынок со своими предложениями", – отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что новый механизм поддержки технологических проектов и инновационного предпринимательства запущен в регионе летом 2023 года. Оператором механизма "Инновационный сертификат" выступает "Фонд инвестиций и инноваций Оренбургской области".
 
Оренбургская областьОренбургская областьТехнологииГосподдержка
 
 
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