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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/infrastruktura-1910503062.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 20.11.2023
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:08
2023-11-20T10:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале. "Поступили четыре сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно объектах и каком количестве идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231120/trevoga-1910502662.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Инфраструктурные объекты повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в телеграм-канале.
"Поступили четыре сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Малашко в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил, о каких именно объектах и каком количестве идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, Украина - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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