https://ria.ru/20231120/gumtsentr-1910531591.html
В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных
В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных - РИА Новости, 20.11.2023
В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных
Гуманитарный центр "Молодой Гвардии Единой России" для помощи военнослужащим и местным жителям открыли в городе Шахтерск в ДНР, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:11
2023-11-20T12:11
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надежные люди
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Гуманитарный центр "Молодой Гвардии Единой России" для помощи военнослужащим и местным жителям открыли в городе Шахтерск в ДНР, рассказала РИА Новости руководитель сахалинского регионального отделения МГЕР Елена Красильникова. "Гуманитарный центр решено развернуть в городе Шахтерск ДНР не случайно – Шахтерский район является подшефным у Сахалинской области. Межрегиональные связи стали настолько плотными, что возникла необходимость в создании центра притяжения активных граждан", - рассказала Красильникова. Перед открытием гуманитарный центр посетили руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Байдаков и глава Шахтерского муниципального округа ДНР Александр Шатов. В центре будут работать активисты "Народной дружины", "Защитников животных", "Движения Первых" и местного отделения МГЕР. Они будут формировать и развозить адресные продуктовые наборы, канцелярские наборы в школы, принимать заявки от нуждающихся семей на различные виды помощи и ремонта. "Сейчас все силы направлены на поддержку военных и их семей, но после окончания спецоперации нам будет необходимо расширять круг взаимодействия. Молодежи и детей в районе очень много, они буквально как губка впитывают все новое, начиная от проектной деятельности и заканчивая разработкой событийных мероприятий", - рассказала Красильникова. Она добавила, что гуманитарная работа популярна как у детей, так и у взрослых.
https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910365330.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, шахтерский район, мгер, молодая гвардия единой россии, сергей байдаков
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Шахтерский район, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, Сергей Байдаков
В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных
В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных и жителей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Гуманитарный центр "Молодой Гвардии Единой России" для помощи военнослужащим и местным жителям открыли в городе Шахтерск в ДНР, рассказала РИА Новости руководитель сахалинского регионального отделения МГЕР Елена Красильникова.
"Гуманитарный центр решено развернуть в городе Шахтерск ДНР не случайно – Шахтерский район
является подшефным у Сахалинской области
. Межрегиональные связи стали настолько плотными, что возникла необходимость в создании центра притяжения активных граждан", - рассказала Красильникова.
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Перед открытием гуманитарный центр посетили руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Байдаков
и глава Шахтерского муниципального округа ДНР Александр Шатов.
В центре будут работать активисты "Народной дружины", "Защитников животных", "Движения Первых" и местного отделения МГЕР. Они будут формировать и развозить адресные продуктовые наборы, канцелярские наборы в школы, принимать заявки от нуждающихся семей на различные виды помощи и ремонта.
"Сейчас все силы направлены на поддержку военных и их семей, но после окончания спецоперации нам будет необходимо расширять круг взаимодействия. Молодежи и детей в районе очень много, они буквально как губка впитывают все новое, начиная от проектной деятельности и заканчивая разработкой событийных мероприятий", - рассказала Красильникова. Она добавила, что гуманитарная работа популярна как у детей, так и у взрослых.
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