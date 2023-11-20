https://ria.ru/20231120/gumtsentr-1910531591.html

В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных

В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных - РИА Новости, 20.11.2023

В Шахтерске в ДНР открыли гуманитарный центр для поддержки военных

Гуманитарный центр "Молодой Гвардии Единой России" для помощи военнослужащим и местным жителям открыли в городе Шахтерск в ДНР, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023

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надежные люди

донецкая народная республика

шахтерский район

мгер

молодая гвардия единой россии

сергей байдаков

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Гуманитарный центр "Молодой Гвардии Единой России" для помощи военнослужащим и местным жителям открыли в городе Шахтерск в ДНР, рассказала РИА Новости руководитель сахалинского регионального отделения МГЕР Елена Красильникова. "Гуманитарный центр решено развернуть в городе Шахтерск ДНР не случайно – Шахтерский район является подшефным у Сахалинской области. Межрегиональные связи стали настолько плотными, что возникла необходимость в создании центра притяжения активных граждан", - рассказала Красильникова. Перед открытием гуманитарный центр посетили руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Байдаков и глава Шахтерского муниципального округа ДНР Александр Шатов. В центре будут работать активисты "Народной дружины", "Защитников животных", "Движения Первых" и местного отделения МГЕР. Они будут формировать и развозить адресные продуктовые наборы, канцелярские наборы в школы, принимать заявки от нуждающихся семей на различные виды помощи и ремонта. "Сейчас все силы направлены на поддержку военных и их семей, но после окончания спецоперации нам будет необходимо расширять круг взаимодействия. Молодежи и детей в районе очень много, они буквально как губка впитывают все новое, начиная от проектной деятельности и заканчивая разработкой событийных мероприятий", - рассказала Красильникова. Она добавила, что гуманитарная работа популярна как у детей, так и у взрослых.

https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910365330.html

https://ria.ru/20231117/premiya-1910123141.html

донецкая народная республика

шахтерский район

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донецкая народная республика, шахтерский район, мгер, молодая гвардия единой россии, сергей байдаков