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Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.11.2023
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06:22 20.11.2023 (обновлено: 06:26 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/gumpomosch-1910481450.html
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.11.2023
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:22
2023-11-20T06:26
россия
махачкала
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
александр куренков (мчс)
красный полумесяц
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства."МЧС России доставит 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", - говорится в сообщении.Отмечается, что гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.Подчеркивается, что гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
https://ria.ru/20231118/gumpomosch-1910230895.html
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россия, махачкала, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, александр куренков (мчс), красный полумесяц, ил-76, в мире
Россия, Махачкала, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Красный полумесяц, Ил-76, В мире
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

Ил-76 МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы гумпомощи на 27 тонн

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства.
«
"МЧС России доставит 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.
Подчеркивается, что гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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РоссияМахачкалаЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Красный полумесяцИл-76В мире
 
 
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