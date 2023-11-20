https://ria.ru/20231120/gumpomosch-1910481450.html

Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.11.2023

Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:22

2023-11-20T06:22

2023-11-20T06:26

россия

махачкала

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

александр куренков (мчс)

красный полумесяц

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства."МЧС России доставит 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", - говорится в сообщении.Отмечается, что гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.Подчеркивается, что гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

https://ria.ru/20231118/gumpomosch-1910230895.html

россия

махачкала

египет

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россия, махачкала, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, александр куренков (мчс), красный полумесяц, ил-76, в мире