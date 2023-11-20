https://ria.ru/20231120/gumpomosch-1910481450.html
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.11.2023
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:22
2023-11-20T06:22
2023-11-20T06:26
россия
махачкала
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
александр куренков (мчс)
красный полумесяц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910447109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2281703e818ace7001cfa17feda70a59.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства."МЧС России доставит 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет", - говорится в сообщении.Отмечается, что гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.Подчеркивается, что гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
https://ria.ru/20231118/gumpomosch-1910230895.html
россия
махачкала
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910447109_377:0:1817:1080_1920x0_80_0_0_23aa0eaa82a2425caae1ad9fbcc811bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, махачкала, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, александр куренков (мчс), красный полумесяц, ил-76, в мире
Россия, Махачкала, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Красный полумесяц, Ил-76, В мире
Россия доставит жителям Газы дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи
Ил-76 МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы гумпомощи на 27 тонн