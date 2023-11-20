Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН
Грызлов указал на назревшую необходимость реформирования ООН
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Назрела объективная необходимость реформирования ООН, пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве своем находятся в странах "коллективного Запада", выразил мнение председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
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"Представляется, что назрела объективная необходимость реформирования ООН. Ее секретариат нуждается в более справедливом формировании, которое бы исключало доминирование представителей стран НАТО и Европейского союза", - сообщил Грызлов в ходе X Диалога с Компартией Китая.
"Пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций. Сегодня их абсолютное большинство находится в странах "коллективного Запада". В то же время интеграционные объединения, представляющие интересы Глобального Юга, обладают громадным потенциалом", - отметил он.
Также Грызлов считает, что необходимо реформировать систему глобального управления, расширить Совет безопасности, устранить недостаточное представительство в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки.
"Экономически финансовый вес стран Глобального Юга, как не хотелось бы это представлять США и их партнерам, неуклонно растет. Нельзя допускать того, чтобы США и их сателлиты искусственно сдерживали голосующие квоты во Всемирном банке и Международном валютном фонде", - сказал Грызлов.