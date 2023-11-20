https://ria.ru/20231120/gryzlov-1910554600.html

Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН

Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН - РИА Новости, 20.11.2023

Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН

Назрела объективная необходимость реформирования ООН, пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:30

2023-11-20T13:30

2023-11-20T13:30

в мире

сша

китай

азия

борис грызлов

оон

единая россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Назрела объективная необходимость реформирования ООН, пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве своем находятся в странах "коллективного Запада", выразил мнение председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. "Представляется, что назрела объективная необходимость реформирования ООН. Ее секретариат нуждается в более справедливом формировании, которое бы исключало доминирование представителей стран НАТО и Европейского союза", - сообщил Грызлов в ходе X Диалога с Компартией Китая. "Пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций. Сегодня их абсолютное большинство находится в странах "коллективного Запада". В то же время интеграционные объединения, представляющие интересы Глобального Юга, обладают громадным потенциалом", - отметил он. Также Грызлов считает, что необходимо реформировать систему глобального управления, расширить Совет безопасности, устранить недостаточное представительство в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки. "Экономически финансовый вес стран Глобального Юга, как не хотелось бы это представлять США и их партнерам, неуклонно растет. Нельзя допускать того, чтобы США и их сателлиты искусственно сдерживали голосующие квоты во Всемирном банке и Международном валютном фонде", - сказал Грызлов.

https://ria.ru/20231120/borrel-1910516440.html

https://ria.ru/20231116/gaza-1909902581.html

сша

китай

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, азия, борис грызлов, оон, единая россия, нато