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Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН - РИА Новости, 20.11.2023
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13:30 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/gryzlov-1910554600.html
Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН
Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН - РИА Новости, 20.11.2023
Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН
Назрела объективная необходимость реформирования ООН, пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:30
2023-11-20T13:30
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Назрела объективная необходимость реформирования ООН, пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве своем находятся в странах "коллективного Запада", выразил мнение председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. "Представляется, что назрела объективная необходимость реформирования ООН. Ее секретариат нуждается в более справедливом формировании, которое бы исключало доминирование представителей стран НАТО и Европейского союза", - сообщил Грызлов в ходе X Диалога с Компартией Китая. "Пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций. Сегодня их абсолютное большинство находится в странах "коллективного Запада". В то же время интеграционные объединения, представляющие интересы Глобального Юга, обладают громадным потенциалом", - отметил он. Также Грызлов считает, что необходимо реформировать систему глобального управления, расширить Совет безопасности, устранить недостаточное представительство в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки. "Экономически финансовый вес стран Глобального Юга, как не хотелось бы это представлять США и их партнерам, неуклонно растет. Нельзя допускать того, чтобы США и их сателлиты искусственно сдерживали голосующие квоты во Всемирном банке и Международном валютном фонде", - сказал Грызлов.
https://ria.ru/20231120/borrel-1910516440.html
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в мире, сша, китай, азия, борис грызлов, оон, единая россия, нато
В мире, США, Китай, Азия, Борис Грызлов, ООН, Единая Россия, НАТО
Грызлов заявил о назревшей необходимости реформирования ООН

Грызлов указал на назревшую необходимость реформирования ООН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Назрела объективная необходимость реформирования ООН, пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций, которые сегодня в большинстве своем находятся в странах "коллективного Запада", выразил мнение председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.
«
"Представляется, что назрела объективная необходимость реформирования ООН. Ее секретариат нуждается в более справедливом формировании, которое бы исключало доминирование представителей стран НАТО и Европейского союза", - сообщил Грызлов в ходе X Диалога с Компартией Китая.
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"Пора подумать и об изменении локации штаб-квартир международных организаций. Сегодня их абсолютное большинство находится в странах "коллективного Запада". В то же время интеграционные объединения, представляющие интересы Глобального Юга, обладают громадным потенциалом", - отметил он.
Также Грызлов считает, что необходимо реформировать систему глобального управления, расширить Совет безопасности, устранить недостаточное представительство в его составе стран Азии, Африки и Латинской Америки.
"Экономически финансовый вес стран Глобального Юга, как не хотелось бы это представлять США и их партнерам, неуклонно растет. Нельзя допускать того, чтобы США и их сателлиты искусственно сдерживали голосующие квоты во Всемирном банке и Международном валютном фонде", - сказал Грызлов.
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