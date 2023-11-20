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В Бурятии водитель погиб под колесами своего грузовика - РИА Новости, 20.11.2023
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08:56 20.11.2023 (обновлено: 09:45 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/gruzovik-1910491602.html
В Бурятии водитель погиб под колесами своего грузовика
В Бурятии водитель погиб под колесами своего грузовика - РИА Новости, 20.11.2023
В Бурятии водитель погиб под колесами своего грузовика
В Прибайкальском районе Бурятии водитель погиб, пытаясь остановить свой грузовик, который покатился вниз по склону, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:56
2023-11-20T09:45
происшествия
прибайкальский район
россия
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УЛАН-УДЭ, 20 ноя - РИА Новости. В Прибайкальском районе Бурятии водитель погиб, пытаясь остановить свой грузовик, который покатился вниз по склону, сообщила в понедельник пресс-служба регионального СУСК РФ. По данным следствия, тело 52-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для наезда тяжелого транспорта, было обнаружено 17 ноября 2023 года в лесном массиве в 15 километрах от села Кома. По предварительным данным, мужчина приехал на лесную деляну, "поставил машину на склоне кабиной под уклон, при этом не установил под колеса специальные стопоры и не принял других необходимых мер для безопасной парковки автомобиля". "Во время загрузки кузова древесиной машина внезапно покатилась вниз и стала ускоряться. Водитель бежал рядом, затем попытался на ходу забраться в кабину, но когда неуправляемый автомобиль съехал с дороги в лесную чащу, не удержался на подножке, упал вниз и попал под колеса прицепа. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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происшествия, прибайкальский район, россия
Происшествия, Прибайкальский район, Россия
В Бурятии водитель погиб под колесами своего грузовика

В Бурятии водитель погиб, пытаясь остановить грузовик, покатившийся по склону

© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/TelegramАвтомобиль в лесном массиве в 15 километрах от села Кома в Бурятии
Автомобиль в лесном массиве в 15 километрах от села Кома в Бурятии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : СУ СК России по Республике Бурятия/Telegram
Автомобиль в лесном массиве в 15 километрах от села Кома в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 20 ноя - РИА Новости. В Прибайкальском районе Бурятии водитель погиб, пытаясь остановить свой грузовик, который покатился вниз по склону, сообщила в понедельник пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным следствия, тело 52-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для наезда тяжелого транспорта, было обнаружено 17 ноября 2023 года в лесном массиве в 15 километрах от села Кома. По предварительным данным, мужчина приехал на лесную деляну, "поставил машину на склоне кабиной под уклон, при этом не установил под колеса специальные стопоры и не принял других необходимых мер для безопасной парковки автомобиля".
"Во время загрузки кузова древесиной машина внезапно покатилась вниз и стала ускоряться. Водитель бежал рядом, затем попытался на ходу забраться в кабину, но когда неуправляемый автомобиль съехал с дороги в лесную чащу, не удержался на подножке, упал вниз и попал под колеса прицепа. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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