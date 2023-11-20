Путин рассказал, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного
Путин рассказал, что после войны в Чечне обсуждался перенос столицы из Грозного
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити" со стороны реки Сунжа в Грозном
Вид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити" со стороны реки Сунжа в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мысли о переносе столицы Чечни, которые были после боевых действий в республике, теперь кажутся странными, Грозный, где было разрушено почти все, стал замечательным городом.
"Помните, еще был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что там было разрушено почти все до основания. Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город. И, конечно, транспортная составляющая для Грозного и всей республики имеет существенное значение. Так что это людям, которые живут там, спасибо за то, что сделано, и вам, конечно. Продолжим эту совместную работу безусловно и дальше", - сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов по видеосвязи.
Президент в понедельник по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. Он подчеркнул, что модернизация парка общественного транспорта обязательно должна быть продолжена.