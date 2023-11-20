https://ria.ru/20231120/groznyy-1910671618.html

Путин рассказал, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного

Путин рассказал, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного - РИА Новости, 20.11.2023

Путин рассказал, что когда-то думал о переносе столицы Чечни из Грозного

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мысли о переносе столицы Чечни, которые были после боевых действий в республике, теперь кажутся странными, Грозный, где... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:24

2023-11-20T20:24

2023-11-20T23:17

грозный

россия

владимир путин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мысли о переносе столицы Чечни, которые были после боевых действий в республике, теперь кажутся странными, Грозный, где было разрушено почти все, стал замечательным городом. "Помните, еще был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что там было разрушено почти все до основания. Теперь эти мысли кажутся странными, потому что Грозный просто замечательный город. И, конечно, транспортная составляющая для Грозного и всей республики имеет существенное значение. Так что это людям, которые живут там, спасибо за то, что сделано, и вам, конечно. Продолжим эту совместную работу безусловно и дальше", - сказал Путин после доклада главы Чечни Рамзана Кадырова на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов по видеосвязи. Президент в понедельник по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. Он подчеркнул, что модернизация парка общественного транспорта обязательно должна быть продолжена.

https://ria.ru/20230323/chechentsy-1860062341.html

грозный

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грозный, россия, владимир путин, рамзан кадыров