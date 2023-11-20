https://ria.ru/20231120/golosovanie-1910545038.html
Голосование за проекты "Вам решать!" стартовало в Нижегородской области
Голосование за проекты "Вам решать!" стартовало в Нижегородской области - РИА Новости, 20.11.2023
Голосование за проекты "Вам решать!" стартовало в Нижегородской области
Голосование за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!" началось в Нижегородской области 20 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:53
2023-11-20T12:53
2023-11-20T12:53
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Голосование за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!" началось в Нижегородской области 20 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее, с 16 октября по 17 ноября, на конкурсный отбор поступило более 1000 заявок от жителей региона на участие в проекте. "Проект "Вам решать!" дополняет плановую работу по благоустройству и развитию инфраструктуры. Главная ценность проекта - участие самих жителей. У каждого есть возможность проголосовать и приблизить понравившийся проект к победе. Для этого нужно просто отдать свой голос на сайте: golosza.ru. Задачу по максимально широкому привлечению людей к решению конкретных задач поставил перед нами президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Проекты-победители, которые были предложены жителями, будут реализованы в следующем году. На это в Нижегородской области выделено 1,2 миллиарда рублей. Именно нижегородцы могут решить, куда пойдут эти средства — на дороги, площадки, скверы или другие объекты, нуждающиеся в благоустройстве. Голосование по проекту "Вам решать!" продлится по 20 декабря.
https://ria.ru/20231116/agroturizm-1909947940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Голосование за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!" началось в Нижегородской области 20 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее, с 16 октября по 17 ноября, на конкурсный отбор поступило более 1000 заявок от жителей региона на участие в проекте.
"Проект "Вам решать!" дополняет плановую работу по благоустройству и развитию инфраструктуры. Главная ценность проекта - участие самих жителей. У каждого есть возможность проголосовать и приблизить понравившийся проект к победе. Для этого нужно просто отдать свой голос на сайте: golosza.ru. Задачу по максимально широкому привлечению людей к решению конкретных задач поставил перед нами президент России Владимир Путин
", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Проекты-победители, которые были предложены жителями, будут реализованы в следующем году. На это в Нижегородской области выделено 1,2 миллиарда рублей. Именно нижегородцы могут решить, куда пойдут эти средства — на дороги, площадки, скверы или другие объекты, нуждающиеся в благоустройстве.
Голосование по проекту "Вам решать!" продлится по 20 декабря.
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