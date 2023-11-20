https://ria.ru/20231120/glava-1910663619.html

Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность

Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность - РИА Новости, 20.11.2023

Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность

Уволенный в понедельник председатель службы спецсвязи Украины Юрий Щиголь, которого подозревают в присвоении бюджетных средств, заявил, что намерен доказать... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:47

2023-11-20T19:47

2023-11-20T19:47

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910663445_0:18:800:468_1920x0_80_0_0_9d1dca2c4b7131af8f07df1bec5cb1b9.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уволенный в понедельник председатель службы спецсвязи Украины Юрий Щиголь, которого подозревают в присвоении бюджетных средств, заявил, что намерен доказать свою невиновность в суде. Ранее в понедельник специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов) при закупке оборудования и программного обеспечения. "Заявление об отставке с поста главы Госспецсвязи написал и подал в соответствии с законодательством. Уверен, что смогу доказать свою невиновность в ходе непредвзятого следствия и непосредственно в суде, так как все закупки службы от 2020 года проводили с соблюдением действующего законодательства", - написал Щиголь в соцсетях. Он добавил, что его решение об увольнении принято в интересах службы. По словам Щиголя, в суде он планирует доказать и объяснить, как формируется цена при закупках службой необходимого программного обеспечения, которое вызвало вопросы у правоохранительных органов.

https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина