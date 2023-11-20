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Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность - РИА Новости, 20.11.2023
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19:47 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/glava-1910663619.html
Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность
Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность - РИА Новости, 20.11.2023
Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность
Уволенный в понедельник председатель службы спецсвязи Украины Юрий Щиголь, которого подозревают в присвоении бюджетных средств, заявил, что намерен доказать... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:47
2023-11-20T19:47
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уволенный в понедельник председатель службы спецсвязи Украины Юрий Щиголь, которого подозревают в присвоении бюджетных средств, заявил, что намерен доказать свою невиновность в суде. Ранее в понедельник специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов) при закупке оборудования и программного обеспечения. "Заявление об отставке с поста главы Госспецсвязи написал и подал в соответствии с законодательством. Уверен, что смогу доказать свою невиновность в ходе непредвзятого следствия и непосредственно в суде, так как все закупки службы от 2020 года проводили с соблюдением действующего законодательства", - написал Щиголь в соцсетях. Он добавил, что его решение об увольнении принято в интересах службы. По словам Щиголя, в суде он планирует доказать и объяснить, как формируется цена при закупках службой необходимого программного обеспечения, которое вызвало вопросы у правоохранительных органов.
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в мире, украина
В мире, Украина
Уволенный глава службы спецсвязи Украины намерен доказать свою невиновность

Уволенный глава службы спецсвязи Украины Щиголь намерен доказать невиновность

© Фото : Юрий ЩигольЮрий Щиголь
Юрий Щиголь - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Юрий Щиголь
Юрий Щиголь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уволенный в понедельник председатель службы спецсвязи Украины Юрий Щиголь, которого подозревают в присвоении бюджетных средств, заявил, что намерен доказать свою невиновность в суде.
Ранее в понедельник специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что против уволенных председателя службы спецсвязи и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов) при закупке оборудования и программного обеспечения.
«
"Заявление об отставке с поста главы Госспецсвязи написал и подал в соответствии с законодательством. Уверен, что смогу доказать свою невиновность в ходе непредвзятого следствия и непосредственно в суде, так как все закупки службы от 2020 года проводили с соблюдением действующего законодательства", - написал Щиголь в соцсетях.
Он добавил, что его решение об увольнении принято в интересах службы. По словам Щиголя, в суде он планирует доказать и объяснить, как формируется цена при закупках службой необходимого программного обеспечения, которое вызвало вопросы у правоохранительных органов.
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