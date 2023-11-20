https://ria.ru/20231120/gaza-1910647035.html
Минздрав сообщил о потере связи между больницами в секторе Газа
Минздрав сообщил о потере связи между больницами в секторе Газа - РИА Новости, 20.11.2023
Минздрав сообщил о потере связи между больницами в секторе Газа
Между больницами сектора Газа утеряна какая-либо связь, обновление информации затруднено, заявил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:22
2023-11-20T18:22
2023-11-20T18:22
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
израиль
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ТУНИС, 20 ноя - РИА Новости. Между больницами сектора Газа утеряна какая-либо связь, обновление информации затруднено, заявил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра. "Между больницами сектора Газа утеряна какая-либо связь, что представляет затруднение для обновления информации", - говорится в заявлении представителя минздрава, размещенном в его Telegram-канале. По его данным, израильские военные продолжают стягивать кольцо вокруг индонезийской больницы в секторе Газа, в которой по-прежнему находятся около 700 человек. "Оккупанты (израильские силы - ред.) могут совершить любую глупость в отношении эвакуируемых из индонезийской больницы. Нет никаких гарантий со стороны оккупантов относительно безопасного прохода для эвакуации раненых и перемещенных лиц из больницы", - сообщил аль-Кудра. По его словам, израильские военные "превращают индонезийскую больницу в свою казарму". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231120/gaza-1910594532.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, Израиль
Минздрав сообщил о потере связи между больницами в секторе Газа
Минздрав Газы: между больницами в анклаве утеряна какая-либо связь
ТУНИС, 20 ноя - РИА Новости. Между больницами сектора Газа утеряна какая-либо связь, обновление информации затруднено, заявил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.
"Между больницами сектора Газа утеряна какая-либо связь, что представляет затруднение для обновления информации", - говорится в заявлении представителя минздрава, размещенном в его Telegram-канале.
По его данным, израильские военные продолжают стягивать кольцо вокруг индонезийской больницы в секторе Газа, в которой по-прежнему находятся около 700 человек.
"Оккупанты (израильские силы - ред.) могут совершить любую глупость в отношении эвакуируемых из индонезийской больницы. Нет никаких гарантий со стороны оккупантов относительно безопасного прохода для эвакуации раненых и перемещенных лиц из больницы", - сообщил аль-Кудра.
По его словам, израильские военные "превращают индонезийскую больницу в свою казарму".
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
В ООН назвали число покинувших места проживания в Газе
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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