Рейтинг@Mail.ru
Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой, заявили в Турции - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/gaza-1910620852.html
Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой, заявили в Турции
Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой, заявили в Турции - РИА Новости, 20.11.2023
Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой, заявили в Турции
Запад полностью утратил "моральное превосходство" в ситуации с Газой, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:54
2023-11-20T16:54
в мире
турция
россия
владимир путин
хакан фидан
хамас
оон
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b140711fb08eb0a437ea50ce746ec83f.jpg
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Запад полностью утратил "моральное превосходство" в ситуации с Газой, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Особое внимание я уделял своим визитам в регион и донес до своих собеседников мысль о том, что страны региона несут ответственность за эту проблему. Важно, чтобы страны региона реагировали единодушно, чтобы оказать коллективное давление на Израиль с целью прекращения атак на Газу. Проводимые мероприятия создают давление в определенных точках. На данный момент Запад полностью утратил моральное превосходство. Дальше идти некуда", - сказал Фидан, выступая на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции. По его словам, в связи со сложной гуманитарной ситуацией в Газе вопрос о гуманитарной помощи является срочным и важным. "Министерство прилагает максимальные усилия для обеспечения координации со всеми соответствующими учреждениями и для того, чтобы помощь дошла до адресата", - подчеркнул он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231120/deti-1910587146.html
https://ria.ru/20231120/ash-shifa-1910479946.html
турция
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ba7e0335a471694f5f0acbabdea175eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, владимир путин, хакан фидан, хамас, оон, израиль
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Хакан Фидан, ХАМАС, ООН, Израиль
Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой, заявили в Турции

Глава МИД Турции: Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Запад полностью утратил "моральное превосходство" в ситуации с Газой, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Особое внимание я уделял своим визитам в регион и донес до своих собеседников мысль о том, что страны региона несут ответственность за эту проблему. Важно, чтобы страны региона реагировали единодушно, чтобы оказать коллективное давление на Израиль с целью прекращения атак на Газу. Проводимые мероприятия создают давление в определенных точках. На данный момент Запад полностью утратил моральное превосходство. Дальше идти некуда", - сказал Фидан, выступая на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции.
По его словам, в связи со сложной гуманитарной ситуацией в Газе вопрос о гуманитарной помощи является срочным и важным. "Министерство прилагает максимальные усилия для обеспечения координации со всеми соответствующими учреждениями и для того, чтобы помощь дошла до адресата", - подчеркнул он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Палестинские дети в больнице Аш-Шифа в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
ВОЗ назвала детей в Газе главными жертвами конфликта
15:29
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Кадр видео, распространенного ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля утверждает, что это бойцы ХАМАС и их заложники на территории больницы Аш-Шифа в секторе Газа. - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
СМИ: ХАМАС отрицает доказательства Израиля о заложниках в "Аш-Шифе"
05:48
 
В миреТурцияРоссияВладимир ПутинХакан ФиданХАМАСООНИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала