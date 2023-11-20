https://ria.ru/20231120/gaza-1910490521.html

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по индонезийской больнице в Газе погибли 8 человек

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по индонезийской больнице в Газе погибли 8 человек - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по индонезийской больнице в Газе погибли 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате ночного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице в секторе Газа, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:47

2023-11-20T08:47

2023-11-20T10:13

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате ночного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице в секторе Газа, сообщил телеканал Al Jazeera. "По меньшей мере восемь человек погибли в результате удара Израиля по индонезийской больнице", — говорится в публикации на сайте ТВ-компании.Также отмечается, что ранены как минимум два врача. Поврежден второй этаж госпиталя.Ранее телеканал со ссылкой на очевидцев сообщил, что ЦАХАЛ окружил здание и ведет активный обстрел окрестностей. Израильские военные считают, что индонезийскую больницу используют бойцы палестинского движения ХАМАС, однако руководство медучреждения обвинения отрицает.Медицинская бригада рассказала журналистам, что атака началась ночью без предупреждения. Персонал обратился за срочной помощью к ООН и Красному Кресту.Как заявила на прошлой неделе министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, с начала обострения конфликта в Газе погибли 198 врачей и медицинских работников. Кроме того, в анклаве выведены из строя 25 из 36 больниц.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.Армия обороны Израиля ответила операцией "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после атаки израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы анклава и начали наносить авиационные удары. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек.

https://ria.ru/20231120/evakuatsiya-1910480497.html

https://ria.ru/20231119/shkola-1910457593.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, индонезия, владимир путин, хамас, оон, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году