https://ria.ru/20231120/gaza-1910478371.html

Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти"

Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти" - РИА Новости, 20.11.2023

Эвакуированный из Газы россиянин рассказал о "дороге смерти"

Эвакуированный из сектора Газа россиянин, который прибыл в аэропорт "Домодедово", рассказал о телах погибших, лежащих на дороге в безопасном коридоре в анклаве, РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T05:08

2023-11-20T05:08

2023-11-20T07:11

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Эвакуированный из сектора Газа россиянин, который прибыл в аэропорт "Домодедово", рассказал о телах погибших, лежащих на дороге в безопасном коридоре в анклаве, и назвал его "дорогой смерти".В ночь на понедельник спецборт МЧС со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в "Домодедово", всего из зоны конфликта вывезли уже 525 человек."Нет места в Газе, которое безопасно, от севера до юга, умирают, гибнут люди, то, что открывают они безопасную дорогу, это дорога смерти, там трупы лежат везде. Не дай бог телефон держишь в руках или еще что, сразу стреляют", - рассказал журналистам врач Эльнажар Исмаил.Он также отметил, что у жителей севера сектора Газы заканчивается еда, а на территории анклава нет электричества, воды и интернета."Два миллиона человек, никакой вины у жителей нет, кроме того, что они жители Газы. Их убивают. 46-й день войны, ни света, ни воды, ни электричества, ни интернета, сейчас в северных регионах нет уже еды", - добавил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html

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домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, израиль, в мире, россия, восточный иерусалим