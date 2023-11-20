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МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу - РИА Новости, 20.11.2023
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12:43 20.11.2023 (обновлено: 12:55 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу - РИА Новости, 20.11.2023
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:43
2023-11-20T12:55
россия
финляндия
в мире
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мне трудно прокомментировать то, что еще не произошло. Но судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", - сказал Грушко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения финских СМИ о том, что власти готовятся закрыть границу с Россией.Отвечая на вопрос о том, какими могут быть ответные меры Москвы в случае, если финские власти закроют границу с РФ, замминистра сказал, что "Россия страна открытая, поэтому когда мы принимаем ответные меры, мы всегда их соотносим, прежде всего, с нашими национальными интересами".
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россия, финляндия, в мире, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Финляндия, В мире, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу

МИД: Россия не исключает, что Финляндия пойдет на полное закрытие границы

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мне трудно прокомментировать то, что еще не произошло. Но судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", - сказал Грушко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения финских СМИ о том, что власти готовятся закрыть границу с Россией.
Отвечая на вопрос о том, какими могут быть ответные меры Москвы в случае, если финские власти закроют границу с РФ, замминистра сказал, что "Россия страна открытая, поэтому когда мы принимаем ответные меры, мы всегда их соотносим, прежде всего, с нашими национальными интересами".
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РоссияФинляндияВ миреАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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