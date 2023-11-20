https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу - РИА Новости, 20.11.2023
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:43
2023-11-20T12:43
2023-11-20T12:55
россия
финляндия
в мире
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мне трудно прокомментировать то, что еще не произошло. Но судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", - сказал Грушко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения финских СМИ о том, что власти готовятся закрыть границу с Россией.Отвечая на вопрос о том, какими могут быть ответные меры Москвы в случае, если финские власти закроют границу с РФ, замминистра сказал, что "Россия страна открытая, поэтому когда мы принимаем ответные меры, мы всегда их соотносим, прежде всего, с нашими национальными интересами".
https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, в мире, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Финляндия, В мире, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу
МИД: Россия не исключает, что Финляндия пойдет на полное закрытие границы
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мне трудно прокомментировать то, что еще не произошло. Но судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", - сказал Грушко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения финских СМИ о том, что власти готовятся закрыть границу с Россией.
Отвечая на вопрос о том, какими могут быть ответные меры Москвы в случае, если финские власти закроют границу с РФ, замминистра сказал, что "Россия страна открытая, поэтому когда мы принимаем ответные меры, мы всегда их соотносим, прежде всего, с нашими национальными интересами".
В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией