https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html

МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу

МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу - РИА Новости, 20.11.2023

МИД России не исключил, что Финляндия полностью закроет границу

В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:43

2023-11-20T12:43

2023-11-20T12:55

россия

финляндия

в мире

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мне трудно прокомментировать то, что еще не произошло. Но судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", - сказал Грушко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения финских СМИ о том, что власти готовятся закрыть границу с Россией.Отвечая на вопрос о том, какими могут быть ответные меры Москвы в случае, если финские власти закроют границу с РФ, замминистра сказал, что "Россия страна открытая, поэтому когда мы принимаем ответные меры, мы всегда их соотносим, прежде всего, с нашими национальными интересами".

https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, финляндия, в мире, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии