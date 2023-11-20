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Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
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11:39 20.11.2023 (обновлено: 12:16 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910522459.html
Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, пишет газета IltaLehti со РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:39
2023-11-20T12:16
финляндия
россия
в мире
хельсинки
петтери орпо
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники."Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду", — говорится в публикации.В минувшую пятницу финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили подобный шаг ухудшением ситуации с миграцией. При этом глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231119/finlyandiya-1910442671.html
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финляндия
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финляндия, россия, в мире, хельсинки, петтери орпо
Финляндия, Россия, В мире, Хельсинки, Петтери Орпо
Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ

СМИ: Финляндия готова закрыть все КПП на границе с Россией в ночь на среду

© AFP 2023 / MISKA PUUMALAСилы обороны Финляндии на пограничном пункте "Вартиус" на границе Финляндии и России
Силы обороны Финляндии на пограничном пункте Вартиус на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / MISKA PUUMALA
Силы обороны Финляндии на пограничном пункте "Вартиус" на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники.
«
"Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду", — говорится в публикации.
В минувшую пятницу финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили подобный шаг ухудшением ситуации с миграцией. При этом глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.
Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Финляндия готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией
Вчера, 19:46
Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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ФинляндияРоссияВ миреХельсинкиПеттери Орпо
 
 
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