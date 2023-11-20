https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910522459.html

Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2023

Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, пишет газета IltaLehti со РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:39

2023-11-20T11:39

2023-11-20T12:16

финляндия

россия

в мире

хельсинки

петтери орпо

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого притока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники."Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду", — говорится в публикации.В минувшую пятницу финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили подобный шаг ухудшением ситуации с миграцией. При этом глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231119/finlyandiya-1910442671.html

https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910482570.html

финляндия

россия

хельсинки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, россия, в мире, хельсинки, петтери орпо