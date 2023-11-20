https://ria.ru/20231120/finansirovanie-1910623565.html

В сенате США объяснили, почему страна не сможет финансировать Украину

В сенате США объяснили, почему страна не сможет финансировать Украину - РИА Новости, 20.11.2023

В сенате США объяснили, почему страна не сможет финансировать Украину

Сенаторы демократической и республиканской партий США предупредили партнеров на форуме по международной безопасности, проходившем в канадском Галифаксе, что не... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:04

2023-11-20T17:04

2023-11-20T17:07

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сенаторы демократической и республиканской партий США предупредили партнеров на форуме по международной безопасности, проходившем в канадском Галифаксе, что не могут придерживаться обязательств перед Украиной, пока конгресс не разрешит миграционный кризис на южной границе, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на сенатора Майка Раундса. "Каждой из групп, с которой мы говорили, мы сказали, что это определит, будет ли финансирование для Украины, Израиля и Тайваня… Потому что как можно прийти домой и сказать, что оправдываете их защиту, но не защищаете свою собственную южную границу? Без надлежащего решения проблемы на границе ничего не сдвинется", - приводит издание слова сенатора от республиканской партии Раундса. Ранее сенатор от республиканской партии Кевин Крамер заявил порталу Semafor, что поддержки военной помощи Украине не будет, если администрация президента США Джо Байдена не сможет сократить число прибывших в страну через южную границу мигрантов. Число пресечений границы, писал портал, превысило два миллиона, при этом венесуэльцы составили самую большую группу мигрантов. Отмечалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. Ранее администрация Байдена отказалась от применения 26 федеральных законов на юге Техаса, чтобы разрешить строительство стены на границе с Мексикой. В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы. Из-за межпартийных разногласий конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Очередная компромиссная инициатива, внесенная спикером палаты представителей Майком Джонсоном, не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы. Вопрос помощи Украине и Израилю предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910621953.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910581645.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910557124.html

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в мире, украина, израиль, сша, майк джонсон, сергей лавров, джо байден, президентские выборы в сша, нато