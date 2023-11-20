https://ria.ru/20231120/film-1910468823.html

Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил прокат в России и СНГ

Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил прокат в России и СНГ - РИА Новости, 20.11.2023

Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил прокат в России и СНГ

Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли четвертый раз подряд возглавил кинопрокат со... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T00:50

2023-11-20T00:50

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли четвертый раз подряд возглавил кинопрокат со сборами в 209 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.Вторую строчку занял приквел "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" со сборами в 26,9 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В главных ролях фильма: Питер Динклэйдж, Берн Горман и Виола Дэвис.Следующей в рейтинге идет фильм о героинях комиксов "Капитан Марвел 2", собравший 25,9 миллиона в странах СНГ без России и Белоруссии.На четвертой строчке — новая российская комедия режиссера Александра Галибина "Моя ужасная сестра-2" со сборами в 21,3 миллиона рублей. В главных ролях: Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Владимир Яглыч.Замыкает список российский фантастический триллер "Катастрофа", собравший 21 миллион рублей.

https://ria.ru/20231031/telefilm-1906453673.html

https://ria.ru/20231023/kino-1904622755.html

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виола дэвис, снг, россия, белоруссия