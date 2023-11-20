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В Италии фигуранты крупного судебного процесса получили 2200 лет тюрьмы - РИА Новости, 20.11.2023
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20:45 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/figuranty-1910675464.html
В Италии фигуранты крупного судебного процесса получили 2200 лет тюрьмы
В Италии фигуранты крупного судебного процесса получили 2200 лет тюрьмы - РИА Новости, 20.11.2023
В Италии фигуранты крупного судебного процесса получили 2200 лет тюрьмы
Итальянский суд в понедельник приговорил 322 фигуранта масштабного процесса над мафиозной группировкой "Ндрангета" в общей сложности к 2200 годам тюрьмы,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:45
2023-11-20T20:45
в мире
италия
калабрия
палермо
коза ностра
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РИМ, 20 ноя – РИА Новости. Итальянский суд в понедельник приговорил 322 фигуранта масштабного процесса над мафиозной группировкой "Ндрангета" в общей сложности к 2200 годам тюрьмы, сообщила газета Corriere della Sera. На скамье подсудимых в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия оказались как участники гангстерского синдиката, так и представители политических кругов, вступившие в тесное сотрудничество с мафиозными структурами. Самыми громкими именами среди приговоренных стали бывший сенатор от партии "Вперед, Италия" Джанкарло Пителли и бывший начальник дорожно-постовой службы провинции Вибо-Валентия Филиппо Неши, которые получили 11 и 4 года заключения соответственно. Среди приговоренных есть также бывшие сотрудники антимафиозного управления, карабинеры в офицерских чинах, региональные парламентарии и адвокаты. Для обсуждения и вынесения приговора три женщины-судьи трибунала Вибо-Валентия на 36 дней укрылись в надежном охраняемом месте, сообщило местное издание Calabria News. На зачитывание вердикта с перечислением всех вынесенных наказаний ушел 1 час 40 минут. По информации газеты Corriere della Calabria, обвинительные приговоры получили 207 участников процесса. Начало расследованию положила операция карабинеров в декабре 2019 года, приведшая к первым арестам. За ней последовала масштабная работа следственных органов Италии, которым удалось найти многих крупных мафиози, в том числе скрывавшихся за рубежом. Довести процесс до завершения во многом удалось благодаря "покаявшимся" мафиози, вступившим на путь сотрудничества со следствием. Суд в Ламеция-Терме стал крупнейшей операцией итальянской юстиции в отношении мафии со времен исторического "макси-процесса" в Палермо, который продолжался с 1986 по 1992 год. Инициатором того судебного процесса над главарями "Коза ностра" был знаменитый следователь Джованни Фальконе, убитый мафией в мае 1992 года. Группировка "Ндрангета" из южной области Калабрия считается одной из самых опасных мафиозных структур в мире. Согласно докладам антимафиозных органов, она расширяет свою деятельность в сфере контрабанды энергоресурсов, продолжая занимать лидирующие позиции в мировом наркотрафике. Группировке из бедного региона удалось фактически монополизировать позиции на рынке европейского кокаина и, как показал процесс, глубоко проникнуть в политическую и общественную жизнь страны.
https://ria.ru/20231024/mafiya-1904889969.html
https://ria.ru/20231006/mafiya-1900963147.html
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в мире, италия, калабрия, палермо, коза ностра
В мире, Италия, Калабрия, Палермо, Коза Ностра
В Италии фигуранты крупного судебного процесса получили 2200 лет тюрьмы

В Италии фигуранты крупного судебного процесса против мафии получили 2200 лет

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании суда в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании суда в Риме - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании суда в Риме. Архивное фото
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РИМ, 20 ноя – РИА Новости. Итальянский суд в понедельник приговорил 322 фигуранта масштабного процесса над мафиозной группировкой "Ндрангета" в общей сложности к 2200 годам тюрьмы, сообщила газета Corriere della Sera.
На скамье подсудимых в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия оказались как участники гангстерского синдиката, так и представители политических кругов, вступившие в тесное сотрудничество с мафиозными структурами. Самыми громкими именами среди приговоренных стали бывший сенатор от партии "Вперед, Италия" Джанкарло Пителли и бывший начальник дорожно-постовой службы провинции Вибо-Валентия Филиппо Неши, которые получили 11 и 4 года заключения соответственно. Среди приговоренных есть также бывшие сотрудники антимафиозного управления, карабинеры в офицерских чинах, региональные парламентарии и адвокаты.
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Для обсуждения и вынесения приговора три женщины-судьи трибунала Вибо-Валентия на 36 дней укрылись в надежном охраняемом месте, сообщило местное издание Calabria News. На зачитывание вердикта с перечислением всех вынесенных наказаний ушел 1 час 40 минут. По информации газеты Corriere della Calabria, обвинительные приговоры получили 207 участников процесса.
Начало расследованию положила операция карабинеров в декабре 2019 года, приведшая к первым арестам. За ней последовала масштабная работа следственных органов Италии, которым удалось найти многих крупных мафиози, в том числе скрывавшихся за рубежом. Довести процесс до завершения во многом удалось благодаря "покаявшимся" мафиози, вступившим на путь сотрудничества со следствием.
Суд в Ламеция-Терме стал крупнейшей операцией итальянской юстиции в отношении мафии со времен исторического "макси-процесса" в Палермо, который продолжался с 1986 по 1992 год. Инициатором того судебного процесса над главарями "Коза ностра" был знаменитый следователь Джованни Фальконе, убитый мафией в мае 1992 года.
Группировка "Ндрангета" из южной области Калабрия считается одной из самых опасных мафиозных структур в мире. Согласно докладам антимафиозных органов, она расширяет свою деятельность в сфере контрабанды энергоресурсов, продолжая занимать лидирующие позиции в мировом наркотрафике. Группировке из бедного региона удалось фактически монополизировать позиции на рынке европейского кокаина и, как показал процесс, глубоко проникнуть в политическую и общественную жизнь страны.
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