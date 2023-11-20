https://ria.ru/20231120/f-16-1910628904.html

Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий

Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий - РИА Новости, 20.11.2023

Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий

Турция рассчитывает на скорейшее завершение рассмотрения запроса на закупку у США F-16 без каких-либо условий и ограничений, заявил глава турецкого МИД Хакан... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:23

2023-11-20T17:23

2023-11-20T17:23

в мире

турция

сша

греция

хакан фидан

f-16

f-35

с-400 «триумф»

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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на скорейшее завершение рассмотрения запроса на закупку у США F-16 без каких-либо условий и ограничений, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. "Мы неоднократно заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги по исправлению своего неправильного отношения к вопросам, напрямую затрагивающим нашу национальную безопасность. В этой связи мы на всех уровнях выражали надежду на скорейшее завершение рассмотрения нашего запроса на закупку и модернизацию F-16 без каких-либо условий и ограничений", - сказал Фидан, выступая на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции. При этом глава турецкого МИД отметил, что Анкара продолжает сотрудничать с США по многим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

https://ria.ru/20231117/f-16-1910102737.html

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сша

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Варвара Скокшина

в мире, турция, сша, греция, хакан фидан, f-16, f-35, с-400 «триумф»