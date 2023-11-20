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Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий - РИА Новости, 20.11.2023
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17:23 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/f-16-1910628904.html
Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий
Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий - РИА Новости, 20.11.2023
Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий
Турция рассчитывает на скорейшее завершение рассмотрения запроса на закупку у США F-16 без каких-либо условий и ограничений, заявил глава турецкого МИД Хакан... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:23
2023-11-20T17:23
в мире
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сша
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на скорейшее завершение рассмотрения запроса на закупку у США F-16 без каких-либо условий и ограничений, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. "Мы неоднократно заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги по исправлению своего неправильного отношения к вопросам, напрямую затрагивающим нашу национальную безопасность. В этой связи мы на всех уровнях выражали надежду на скорейшее завершение рассмотрения нашего запроса на закупку и модернизацию F-16 без каких-либо условий и ограничений", - сказал Фидан, выступая на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции. При этом глава турецкого МИД отметил, что Анкара продолжает сотрудничать с США по многим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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в мире, турция, сша, греция, хакан фидан, f-16, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, Греция, Хакан Фидан, F-16, F-35, С-400 «Триумф»
Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий

Турция рассчитывает на завершение сделки по покупке F-16 у США без ограничений

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Турция рассчитывает на скорейшее завершение рассмотрения запроса на закупку у США F-16 без каких-либо условий и ограничений, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
"Мы неоднократно заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги по исправлению своего неправильного отношения к вопросам, напрямую затрагивающим нашу национальную безопасность. В этой связи мы на всех уровнях выражали надежду на скорейшее завершение рассмотрения нашего запроса на закупку и модернизацию F-16 без каких-либо условий и ограничений", - сказал Фидан, выступая на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции.
При этом глава турецкого МИД отметил, что Анкара продолжает сотрудничать с США по многим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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