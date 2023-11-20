https://ria.ru/20231120/evraev-1910596670.html

Евраев проинспектировал ход ремонтных и строительных работ в Ростове

Евраев проинспектировал ход ремонтных и строительных работ в Ростове - РИА Новости, 20.11.2023

Евраев проинспектировал ход ремонтных и строительных работ в Ростове

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проинспектировал ход ремонтных и строительных работ в городе Ростове и поручил завершить их к началу высокого... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:58

2023-11-20T15:58

2023-11-20T15:58

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проинспектировал ход ремонтных и строительных работ в городе Ростове и поручил завершить их к началу высокого туристического сезона, сообщило правительство региона. Сообщается, что в Ростове на средства инфраструктурного бюджетного кредита ведется обустройство шести парковых территорий. Глава региона лично проверил, как идет процесс, а также провел совещание с главами района и города и подрядными организациями по всем объектам комплексного обустройства Ростова. Сейчас в городе, кроме парков, благоустраивается площадь у кремля – средства были выделены в рамках проекта минстроя, а также ведутся ремонт дорог и строительство хозяйственно-бытовой канализации. "Для меня приведение в порядок Ростова – крайне важная задача. Мы сейчас ведем работы по переименованию города в Ростов Великий. Необходимо, чтобы он не только так назывался, но и был таким по существу как для жителей, так и для туристов, которые приезжают к нам со всех уголков страны", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор выразил благодарность федеральному центру и инвесторам за участие в восстановлении Ростова. "Конечно, в ходе строительных работ возникают неожиданности, но мы должны их все преодолеть и сделать все качественно и вовремя. Сегодня вместе с подрядчиками, руководством района и города прошлись по всем вопросам и приняли необходимые решения", - подчеркнул Евраев. В ходе совещания глава региона особо акцентировал внимание на том, что в парках должна быть музыка, а для этого следует предусмотреть технические возможности. Также Михаил Евраев еще раз подчеркнул, что все тротуары необходимо выполнить в плитке. "Общаясь с руководителями подрядных организаций, губернатор попросил завершить основные работы в парках к высокому туристическому сезону, который начинается в мае", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20231116/dorogi-1909944044.html

https://ria.ru/20231114/inflyatsiya-1909428345.html

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ярославская область, михаил евраев, россия