Рейтинг@Mail.ru
Турция выделила самолет для эвакуации жителей Газы - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/evakuatsiya-1910501332.html
Турция выделила самолет для эвакуации жителей Газы
Турция выделила самолет для эвакуации жителей Газы - РИА Новости, 20.11.2023
Турция выделила самолет для эвакуации жителей Газы
Турция выделила самолет ВВС для эвакуации 109 человек из Газы, которые пройдут лечение в стране, сообщило министерство национальной обороны страны. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:58
2023-11-20T09:58
в мире
израиль
турция
россия
владимир путин
хамас
оон
airbus a400m
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909010367_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5d7cf1259e69aeaedef19b71d876c908.jpg
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турция выделила самолет ВВС для эвакуации 109 человек из Газы, которые пройдут лечение в стране, сообщило министерство национальной обороны страны. "По просьбе министерства здравоохранения самолет A400M наших ВВС был выделен для эвакуации 109 жителей Газы, которые будут проходить лечение в Турции. На борту нашего самолета, который вылетел из Кайсери и направился в Египет, также находятся 10 человек медицинского персонала", - сообщило военное ведомство. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231120/plennaya-1910466856.html
https://ria.ru/20231120/bolnitsa-1910479614.html
израиль
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909010367_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_a6f0b4d8f35f6ea1a0849cf3af2b5df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, россия, владимир путин, хамас, оон, airbus a400m, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Airbus A400M, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция выделила самолет для эвакуации жителей Газы

Турция выделила самолет для эвакуации 109 жителей Газы

© AP Photo / Hatem MoussaЖители Газы
Жители Газы - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Жители Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турция выделила самолет ВВС для эвакуации 109 человек из Газы, которые пройдут лечение в стране, сообщило министерство национальной обороны страны.
"По просьбе министерства здравоохранения самолет A400M наших ВВС был выделен для эвакуации 109 жителей Газы, которые будут проходить лечение в Турции. На борту нашего самолета, который вылетел из Кайсери и направился в Египет, также находятся 10 человек медицинского персонала", - сообщило военное ведомство.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Взятая в плен движением ХАМАС погибла не из-за удара Израиля, заявил ЦАХАЛ
00:19
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Эвакуированный из Газы врач опроверг заявления о тоннелях под "Аш-Шифой"
05:43
 
В миреИзраильТурцияРоссияВладимир ПутинХАМАСООНAirbus A400MОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала