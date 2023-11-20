В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами
В "Домодедово" сел спецборт МЧС со 117 эвакуированными из Газы россиянами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в "Домодедово", всего из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
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"Самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту "Домодедово". На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.
Часть пассажиров направилась к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть все необходимое для комфортного пребывания, помощь эвакуированным оказывают психологи МЧС.
Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставили уже 525 человек, уточнили в ведомстве.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.