https://ria.ru/20231120/evakuatsiya-1910471519.html

В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами

В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами - РИА Новости, 20.11.2023

В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами

Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в "Домодедово", всего из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщается в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T01:47

2023-11-20T01:47

2023-11-20T01:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

ил-76

каир (город)

москва

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в "Домодедово", всего из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту "Домодедово". На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.Часть пассажиров направилась к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть все необходимое для комфортного пребывания, помощь эвакуированным оказывают психологи МЧС.Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставили уже 525 человек, уточнили в ведомстве.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html

россия

каир (город)

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, ил-76, каир (город), москва