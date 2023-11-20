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В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами - РИА Новости, 20.11.2023
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01:47 20.11.2023 (обновлено: 01:52 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/evakuatsiya-1910471519.html
В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами
В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами - РИА Новости, 20.11.2023
В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами
Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в "Домодедово", всего из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщается в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T01:47
2023-11-20T01:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
ил-76
каир (город)
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в "Домодедово", всего из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту "Домодедово". На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.Часть пассажиров направилась к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть все необходимое для комфортного пребывания, помощь эвакуированным оказывают психологи МЧС.Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставили уже 525 человек, уточнили в ведомстве.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, ил-76, каир (город), москва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Ил-76, Каир (город), Москва
В "Домодедово" сел самолет со 117 эвакуированными из Газы россиянами

В "Домодедово" сел спецборт МЧС со 117 эвакуированными из Газы россиянами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в "Домодедово", всего из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"Самолет Ил-76 МЧС России доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву. Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту "Домодедово". На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.
Часть пассажиров направилась к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть все необходимое для комфортного пребывания, помощь эвакуированным оказывают психологи МЧС.
Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставили уже 525 человек, уточнили в ведомстве.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"
13 ноября, 07:44
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияИл-76Каир (город)Москва
 
 
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