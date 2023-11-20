https://ria.ru/20231120/elektrostal-1910493773.html

При атаке беспилотника в Электростали никто не пострадал

При атаке беспилотника в Электростали никто не пострадал - РИА Новости, 20.11.2023

При атаке беспилотника в Электростали никто не пострадал

Разрушений и пострадавших в Электростали после отраженной попытки атаки беспилотника нет, сообщила глава подмосковного городского округа Инна Волкова. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:11

2023-11-20T09:11

2023-11-20T09:11

происшествия

электросталь

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разрушений и пострадавших в Электростали после отраженной попытки атаки беспилотника нет, сообщила глава подмосковного городского округа Инна Волкова. В ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Электростали отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Он отмечал, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В министерстве обороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена 19 ноября в 23.20. "Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", - отметила Волкова в своем официальном Telegram-канале. По ее словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.

https://ria.ru/20231118/bespilotnik-1910232260.html

электросталь

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, электросталь, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин