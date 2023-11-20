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В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 20.11.2023
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07:51 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/elektrosnabzhenie-1910487586.html
В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение
В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 20.11.2023
В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение
Энергетики восстанавливают электроснабжение в 42 населенных пунктах Иркутской области после сильного ветра, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:51
2023-11-20T07:51
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 42 населенных пунктах Иркутской области после сильного ветра, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутской области энергетики ведут восстановительные работы в населенных пунктах шести муниципалитетов, где в результате непогоды было отключено электроснабжение. "Без электричества остаются 42 населённых пункта в шести районах региона: Тайшетском, Чунском, Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Усть-Кутском. Всего отключено 4028 жилых домов, в которых проживают 14 607 человек, а также 47 социально значимых учреждений", - говорится в сообщении. В восстановительных работах участвуют более 90 человек, 35 единиц техники.
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иркутская область, происшествия
Иркутская область, Происшествия
В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение

В Иркутской области восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 42 населенных пунктах Иркутской области после сильного ветра, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области энергетики ведут восстановительные работы в населенных пунктах шести муниципалитетов, где в результате непогоды было отключено электроснабжение.
"Без электричества остаются 42 населённых пункта в шести районах региона: Тайшетском, Чунском, Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Усть-Кутском. Всего отключено 4028 жилых домов, в которых проживают 14 607 человек, а также 47 социально значимых учреждений", - говорится в сообщении.
В восстановительных работах участвуют более 90 человек, 35 единиц техники.
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