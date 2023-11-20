https://ria.ru/20231120/elektrosnabzhenie-1910487586.html

В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение

В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 20.11.2023

В 42 населенных пунктах Иркутской области восстанавливают электроснабжение

Энергетики восстанавливают электроснабжение в 42 населенных пунктах Иркутской области после сильного ветра, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:51

2023-11-20T07:51

2023-11-20T07:51

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 42 населенных пунктах Иркутской области после сильного ветра, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутской области энергетики ведут восстановительные работы в населенных пунктах шести муниципалитетов, где в результате непогоды было отключено электроснабжение. "Без электричества остаются 42 населённых пункта в шести районах региона: Тайшетском, Чунском, Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Усть-Кутском. Всего отключено 4028 жилых домов, в которых проживают 14 607 человек, а также 47 социально значимых учреждений", - говорится в сообщении. В восстановительных работах участвуют более 90 человек, 35 единиц техники.

https://ria.ru/20231120/nepogoda-1910485879.html

иркутская область

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иркутская область, происшествия