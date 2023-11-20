https://ria.ru/20231120/elektroenergiya-1910480374.html

Более 160 красноярских населенных пунктов остаются без света из-за ветра

Более 160 красноярских населенных пунктов остаются без света из-за ветра - РИА Новости, 20.11.2023

Более 160 красноярских населенных пунктов остаются без света из-за ветра

Более 160 населенных пунктов Красноярского края остаются без электроэнергии из-за сильного ветра, бушевавшего в регионе в воскресенье, сообщается в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T05:55

2023-11-20T05:55

2023-11-20T05:55

красноярск

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярскэнерго

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КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Более 160 населенных пунктов Красноярского края остаются без электроэнергии из-за сильного ветра, бушевавшего в регионе в воскресенье, сообщается в Telegram-канале краевого главка МЧС. Ранее региональный главк МЧС сообщал о сильном ветре 19 ноября в центральных и южных районах. Его порывы временами достигали ураганных 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане, просят не паниковать и соблюдать осторожность. В компании "Россети Сибирь" сообщили, что филиала "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярске ветер снес крыши и повалили деревья на 50 участках. Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. "На 8.00 (4.00) остается отключенным 161 населенный пункт. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 61 бригада - 174 человека и 63 единицы техники ПАО "Россети Сибири" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания", Отмечаются срывы кровель и падения деревьев в 10 муниципальных образованиях, зафиксированы три случая падения деревьев, повреждено 12 автомобилей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В МЧС предупредили, что сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду продержится в крае в течение понедельника. На дорогах гололедица. В настоящее время в Красноярске в районе 8 градусов ниже ноля, ветер слабый.

https://ria.ru/20231119/veter-1910441649.html

красноярск

красноярский край

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красноярск, происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярскэнерго